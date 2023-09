IFA 2023 : Le Honor V Purse est à la fois un smartphone et… un sac à main

Vous avez entendu parler des technologies hybrides, des ordinateurs portables fusionnés avec des tablettes. Mais que diriez-vous du Honor V Purse, un téléphone pliable allié au style d’une pochette ? Il ne s’agit que d’un concept de smartphone à ce stade, mais il montre une nouvelle voie légèrement étrange pour les téléphones pliables.

Le combiné pliable vers l’extérieur est doté d’une sangle fixée sur le côté opposé à la charnière, vous permettant de le transporter comme un accessoire de mode coûteux. Le PDG de Honor, George Zhao, l’appelle un « concept de téléphone à sac à main », tandis que la société semble essayer de faire de l’idée d’une « déclaration de mode phy-gitale ».

Cependant, il y a un peu plus à cela que la simple poignée ornée. Le Honor V Purse est doté d’un écran qui s’incurve autour de son extérieur – une première pour la marque, supprimant le besoin d’un deuxième écran – et peut afficher des motifs de sac à main, de sac à main ou artistiques pour que l’objet ressemble davantage à une pièce de déclaration usée.

Pour pousser encore plus loin le côté mode, le Honor V Purse est doté d’un petit fermoir qui permet à l’écran de se déployer. Le bracelet est également interchangeable, Honor travaillant dans une optique de durabilité : certains des exemples présentés utilisent des matériaux comme le cuir végétalien.

Cependant, le recyclage le plus évident concerne la conception du téléphone lui-même. Le V Purse est le portrait craché du téléphone pliable Mate XS 2 de Huawei. Rappelons que Honor et Huawei étaient autrefois des marques sœurs, mais se sont séparées fin 2020 pour permettre à Honor de se séparer d’une entreprise inscrite sur la liste noire du gouvernement américain.

Cependant, aucune caractéristique matérielle réelle du Honor V Purse n’est disponible, car pour l’instant, ce n’est qu’un concept. Cependant, Honor indique qu’il fait moins de 9 mm d’épaisseur, soit beaucoup plus fin que le Huawei Mate XS 2 de 11,1 mm. Il n’a également que deux caméras arrière, et vous pouvez changer la partie que Honor appelle la « poignée », qui est la partie autour de la zone caméra qui retient la sangle.

Honor affirme que vous pouvez changer votre sac à main en fonction de « l’heure, du lieu ou de l’émotion » grâce aux bretelles interchangeables et aux designs toujours visibles, créés par un groupe d’artistes et de réalisateurs, dont l’artiste AR Yunuene Esparza et le créateur de mode Bram Van. Diepen, qui a travaillé avec des marques de mode telles que Burberry et Descente.

Il y a juste un petit problème. Les gens ne mettent-ils pas réellement leurs affaires dans un vrai sac à main ?