La Withings ScanWatch 2 combine chronométrage à l’ancienne et suivi de la santé

Withings et les gadgets de suivi de la santé vont de pair comme une mauvaise alimentation et le diabète de type 2, mais vous pouvez éviter de développer ce dernier en restant en bonne santé avec la nouvelle Withings ScanWatch 2.

Cette ScanWatch 2 est dotée d’un affichage numérique intégré à son cadran analogique, ce qui vous permet d’obtenir un look traditionnel combiné à une intelligence moderne. La grande nouveauté est le suivi de la température corporelle 24h/24 et 7j/7, ce qui vous permet de détecter toute fluctuation qui pourrait être le signe d’une maladie imminente. Elle détectera également les troubles respiratoires nocturnes et surveillera votre oxygène sanguin moyen, vous donnant un score de qualité de sommeil complet au réveil.

Bien entendu, la ScanWatch 2 n’est pas un animal purement nocturne : elle surveillera également votre fréquence cardiaque tout au long de la journée et si elle soupçonne que vous souffrez de fibrillation auriculaire, elle vous demandera d’utiliser son électrocardiogramme intégré. Ses algorithmes de reconnaissance d’activité peuvent détecter automatiquement plus de 40 sports différents, et le nouveau module TempTech24/7 mesurera les zones de variation de température pendant vos entraînements, ce qui, selon Withings, contribuera à améliorer à la fois vos performances et votre récupération. Application Mate, pour que vous puissiez l’examiner après avoir pris une douche et déterminer comment vous allez battre ce PB.

La ScanWatch 2 est disponible en deux tailles – 38 mm ou 42 mm – avec un boîtier et une couronne en acier inoxydable et un verre saphir recouvrant le cadran. L’écran OLED en niveaux de gris sous les aiguilles est le même : 0,63 pouces à 282 ppi. Cela signifie qu’il affichera les notifications de base de votre téléphone, mais ne vous attendez pas à une interaction complète de type Apple Watch.

Cette montre est également étanche jusqu’à 50 m ; sa batterie durera jusqu’à 30 jours entre deux charges, vous n’aurez donc pas besoin de l’enlever tous les soirs et de manquer tout ce suivi intelligent. Pratique.

La Withings ScanWatch 2 sera disponible à partir d’octobre mais peut être précommandée dès maintenant, à 249,95 € avec un cadran noir argenté, blanc argenté et sable or rose et plus tard avec un cadran bleu clair et vert clair.