Le Fairphone 5 modulaire est le smartphone le plus réparable à ce jour

Le nouveau Fairphone 5 (699 €) est le smartphone le plus réparable à ce jour.

Sur ce smartphone, dix pièces peuvent être facilement remplacées par le propriétaire, dont l’écran OLED de 6,46 pouces à 90 Hz, la batterie de 4 200 mAh et les capteurs de caméra principale de 50 MP et ultra-large de 50 MP.

Cela fait de ce Fairphone le modèle le plus réparable à ce jour. Vous pouvez donc le garder comme neuf aussi longtemps que le processeur octa-core Qualcomm QCM6490, le GPU Adreno 642L et 8 Go de RAM peuvent le faire fonctionner. Il y a 256 Go de stockage intégré, mais l’emplacement pour carte SD peut prendre en charge jusqu’à 2 To de cartes si vous souhaitez l’étendre, et l’emplacement lui-même est également remplaçable, tout comme le plateau SIM.

Il s’agit également du Fairphone le plus fin et le plus léger à ce jour, tandis que l’étanchéité a été augmentée à IP55, ce qui devrait également contribuer à prolonger sa durée de vie. Fairphone garantit au moins cinq mises à niveau du système d’exploitation vers la version intacte d’Android 13 qu’il fonctionne immédiatement, donc il devrait durer au moins jusqu’en 2028, mais il sera toujours pris en charge jusqu’en 2031 au plus tôt. Si vous pouvez faire encore mieux et continuer pendant 20 ans, nous vous donnerons une médaille comme celle que Trigger a reçue pour son balai éternel.

L’approche éthique de Fairphone s’étend également au-delà de la réparabilité de l’appareil, en utilisant autant de matériaux issus de mines équitables et recyclés que possible. Les ouvriers et les fournisseurs impliqués dans la fabrication des téléphones reçoivent également des primes de subsistance.

Envie de vous procurer votre propre Fairphone 5 ? Il est disponible en précommande à partir d’aujourd’hui.