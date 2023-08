La nouvelle collection B&O Ferrari va vous faire voir rouge

Habituellement, les fabricants d’audio haut de gamme s’associent à des constructeurs de supercars pour fournir des systèmes audio embarqués, mais Bang & Olufsen et Ferrari font les choses dans l’autre sens. Une nouvelle collection en édition limitée réinvente les haut-parleurs et écouteurs sans fil les plus emblématiques de B&O dans les couleurs rouges emblématiques de Ferrari.

La collection Ferrari de B&O comprend l’enceinte domestique Beosound 2, les écouteurs Beoplay H95, les écouteurs Beoplay EX et l’enceinte portable Beosound Explore. Chacun est toujours fabriqué en aluminium – une partie importante du design de B&O – mais est désormais revêtu de la teinte Rosso Corsa emblématique de Ferrari.

Vous trouverez fièrement l’insigne du constructeur automobile sous la calandre du Beosound 2. Ce haut-parleur conique offre un son à 360 degrés, avec une technologie intelligente de détection de proximité pour adapter le son à la taille et à la forme de votre pièce. Le Beosound Explore portable, résistant à la poussière et à l’eau, bénéficie d’un nouveau design anodisé rouge et noir sur ses deux couches, avec le logo Ferrari gravé au laser et un nouveau mousqueton noir.



Passant aux écouteurs, les Beoplay H95 à suppression active du bruit sont réinventés avec des logos Ferrari gravés au laser et des grilles de haut-parleurs rouges sous les oreillettes. Enfin, les écouteurs Beoplay EX reçoivent un nouveau boîtier de chargement rouge et un design combiné rouge et noir, avec le logo Ferrari sur l’écouteur droit. Ils offrent toujours jusqu’à 20 heures d’écoute compatible ANC. S’exprimant à propos de cette collection limitée, Kristian Teär, PDG de B&O, a expliqué : « La combinaison de performances de premier ordre, d’une esthétique gracieuse et d’un savoir-faire méticuleux a réuni B&O et Ferrari pour créer la collection. »

Envie d’une pièce de cette collection Ferrari ? La gamme en édition limitée de B&O est disponible à la commande à partir d’aujourd’hui, soit directement auprès de B&O en ligne, en magasin ou Ferrari en ligne. Le Beosound 2 coûte 4999 $, le Beosound Explore pour 249 $, le Beoplay H95 pour 1299 $ et le Beoplay EX pour 249 $.