JBL PartyBox Ultimate, coûteux mais sonore

Très grand et flamboyant : cette nouvelle enceinte JBL remplira un espace immense

JBL a également mis à jour sa gamme d’enceintes Bluetooth populaire pour les fêtes avec un nouveau modèle phare à 1500 € – JBL PartyBox Ultimate. Oui, c’est plutôt cher, mais il y a une raison à cela.

En plus du spectacle lumineux que vous pouvez attendre d’une Party Box, l’Ultimate surdimensionne complètement la puissance de la PartyBox, avec deux caissons de 9 pouces apportant des basses puissantes en plus de deux tweeters et de deux haut-parleurs de milieu de gamme haute sensibilité. De plus, il prend également en charge Dolby Atmos.

Incroyablement, la PartyBox Ultimate est capable de remplir un espace immense de la taille de deux terrains de basket – c’est une puissance audio considérable. En effet, il est 40 % plus sonore que la PartyBox 1000 existante de JBL, ce qui est tout à fait quelque chose.

Malgré son poids, cet engin est conçu pour être déplacé comme d’autres enceintes similaires. Il y a une poignée et des roues en plus de la protection contre les éclaboussures IPX4, donc il n’y aura pas de problème s’il pleut. Il existe même un compartiment pour câbles pour ranger le cordon d’alimentation lorsque l’enceinte n’est pas utilisée.

Cette enceinte prend également en charge le Wi-Fi 6 (notez que la prise en charge Atmos nécessite de la musique via Wi-Fi) ainsi que le Bluetooth afin que vous puissiez diffuser la musique de votre choix et l’application JBL One vous permet également de contrôler les paramètres d’éclairage et d’égalisation. Vous pouvez même en coupler quelques-uns en stéréo si vous en avez besoin (et, plus important encore, si vous pouvez vous le permettre).

Le contrôle de l’enceinte s’effectue via le JBL PartyPad situé sur le dessus de l’appareil, ce qui permet un contrôle total sans avoir à saisir votre téléphone. Cela signifie également que vous pouvez créer des effets sonores avec trois actions simples du bout des doigts : appuyer, maintenir et faire glisser. Convaincant, non ?