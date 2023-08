Une montre d’exception Vacheron Constantin sur le tableau de bord d’une Rolls-Royce Amethyst Droptail

Imaginez une montre de tableau de bord unique construite par Vacheron Constantin. Mais un garde-temps unique équipé d’un tourbillon bi-axial et d’un double affichage rétrograde, logé en toute sécurité dans le tableau de bord.

Imaginez avoir tellement d’argent que vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez. Imaginez maintenant que vous aimez vraiment les voitures et les montres. Que demandez-vous ? Une montre Vacheron Constantin unique intégrée au tableau de bord de votre Rolls-Royce carrossée, bien sûr !

Vacheron Constantin a développé cette édition unique Les Cabinotiers Armillary Tourbillon pour compléter parfaitement la Rolls-Royce Amethyst Droptail, à la demande d’un client très chanceux qui collectionne à la fois voitures de luxe et montres de luxe. Cette montre est conçue pour être exposée sur le tableau de bord en placage de bois Calamander Light de cette Rolls, et est logée dans un support entièrement intégré, mais amovible.

Cette pièce a été créée par le département Les Cabinotiers de Vacheron Constantin, spécialisé dans la fabrication de garde-temps sur mesure.

Elle est équipée du Calibre 1990, un mouvement à complication maison à remontage manuel avec affichage bi-rétrograde et retour instantané des heures et des minutes, conçu pour rappeler les compteurs de vitesse traditionnels des automobiles dotés d’aiguilles de balayage.

Cet affichage fait place au tourbillon armillaire, qui évoque les cercles et armilles (disques métalliques gradués) imbriqués du célèbre instrument scientifique modelant la sphère céleste. C’est l’une des rares occasions où un tourbillon est pleinement justifié, car la montre passe la plupart de son temps en position verticale sur le tableau de bord de la voiture (et le tourbillon compense les effets de la gravité).

Le cadran saphir du garde-temps révèle toute la beauté du Calibre 1990, notamment une platine dotée d’un revêtement galvanique NAC de couleur mauve avec une finition satinée circulaire – une teinte originale assortie à la teinte des sièges en cuir de la Rolls-Royce Amethyst Droptail.

Quatre brevets ont été déposés pour les innovations techniques du Calibre 1990. Il s’agit d’abord du système rétrograde instantané, de la virole d’échappement brevetée en titane, de l’architecture des cages du tourbillon et de l’ancre en silicium diamanté qui offre une plus grande résistance au mouvement. usure et un coefficient de frottement optimisé.

La couronne a été volontairement surdimensionnée pour faciliter le remontage et assurer une réserve de marche de 58 heures. Positionné à 12 heures, il n’est pas sans rappeler les chronomètres à remontage manuel d’époque, tout comme la minuterie des compteurs de vitesse traditionnels.

Les deux maisons de luxe ont travaillé en étroite collaboration pour assurer une intégration transparente de la montre dans le panneau de façade de la Rolls-Royce Amethyst Droptail. Ainsi, les formes, les matériaux et les couleurs du garde-temps étaient en parfaite harmonie avec son environnement. La montre a été livrée avec la voiture le 24 août 2023.