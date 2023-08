On a testé… Les Shokz OpenFit

Des écouteurs sans fil qui promettent une grande sensibilisation ainsi qu’un son engageant.

La tendance aux écouteurs à « conduction aérienne », qui placent essentiellement des haut-parleurs près de vos oreilles plutôt qu’à l’intérieur de celles-ci, s’est développée ces derniers temps. Il s’agit d’une évolution de la technologie que l’on trouve dans les écouteurs à conduction osseuse de type tour de cou, mais allégée pour fonctionner comme des écouteurs True Wireless. Shokz est une marque incontournable dans le domaine de la conduction osseuse depuis des années et a maintenant décidé de se lancer dans la conduction aérienne avec les OpenFit.

Ces écouteurs True Wireless de type contour d’oreille promettent de faire monter d’un cran les choses côté son, tout en restant conscient de votre environnement. Shokz n’est cependant pas le seul acteur dans cette niche du monde des écouteurs. L’OpenFit fait-il le travail là où cela compte le plus ?

Design et finition : ce sentiment d’être suspendu

Les OpenFit ressemblent à une paire d’écouteurs True Wireless assez conventionnelle, mais sont conçus pour être placés devant vos oreilles plutôt qu’à l’intérieur. Cela signifie que vos conduits auditifs ne sont pas obstrués, ce qui vous laisse libre d’entendre les sons autour de vous tout en bénéficiant de votre propre son.

Chaque écouteur pèse moins de 10 grammes, ils sont donc ultra légers et ont une conception classée IP54, ce qui signifie qu’ils sont également conçus pour lutter contre la transpiration.

Shokz affirme avoir analysé une vaste gamme de données auriculaires pour offrir une prise en main douce et sécurisée, même si nous pensons qu’il aurait peut-être fallu procéder à une analyse un peu plus poussée. Si vous les portez au travail ou pour une promenade, ils ne bougent pas. Lorsque vous les exposez à des exercices plus intenses et plus intenses, leur forme légère semble jouer contre eux et nous avons constaté que vous devez parfois passer du temps à les repositionner légèrement. C’est une histoire similaire également dans des conditions venteuses, où cela pourrait peut-être leur donner un peu plus de volume. Bien qu’ils soient certainement confortables à porter pendant de longues périodes, ils ne proposent pas un ajustement extrêmement sûr dans tous les scénarios de port.

Malgré cela, Shokz trouve toujours de la place pour les microphones lorsque vous souhaitez prendre des appels, et il existe des commandes tactiles pour modifier le volume, changer de chanson et sont certainement les mieux adaptées lorsque vous n’êtes pas au milieu d’une session HIIT.

Les écouteurs se rangent dans un étui de chargement qui n’est pas aussi petit que le boîtier AirPods Pro d’Apple et n’a pas non plus la même résistance à la transpiration que les écouteurs. Bien qu’ils maintiennent l’OpenFit en place en toute sécurité.

Performance : Une grosse claque de basses

Contrairement aux autres écouteurs de Shokz, la conduction osseuse est supprimée et les pilotes dynamiques DirectPitch personnalisés de 18 x 11 mm sont présents. Ils fournissent un son aux oreilles avec moins de fuites sonores que les écouteurs à conduction osseuse et promettent également des basses plus puissantes, des aigus brillants et des graves profonds.

Le résultat est un son certainement plus puissant et plus percutant que celui des écouteurs Shokz à conduction osseuse, ce qui en fait un bien meilleur choix pour les amateurs de basse. La fuite sonore ne semble pas non plus aussi grave que celle des écouteurs à conduction osseuse, ce qui les rend un peu plus adaptés à un port dans des environnements plus calmes et plus publics.

Cette approche par conduction aérienne signifie également que Shokz peut également introduire une certaine personnalisation sonore dans le mix. Ceci est déverrouillé dans l’application téléphonique compagnon, où vous pouvez choisir parmi les préréglages ou créer votre propre profil d’égalisation pour obtenir quelque chose de mieux en phase avec les podcasts ou si vous préférez la clarté aux basses percutantes.

Vous ne trouverez pas ici la meilleure autonomie de batterie sur un ensemble d’écouteurs véritablement sans fil, mais l’OpenFit offre toujours des performances respectables, surtout lorsque vous prenez en compte la fonction Quick Charge. Une autonomie de batterie revendiquée de 7 heures est réalisable si vous n’écoutez pas au volume le plus élevé, avec un total de 28 heures disponibles si vous disposez d’un étui de chargement complètement chargé. Une charge rapide de 5 minutes vous offre 1 heure d’autonomie de la batterie, pour ceux qui n’arrivent pas à se rappeler de les remettre dans l’étui pour charger.

Verdict Shokz OpenFit

Dans la plupart des cas, les Shokz OpenFit offre un son puissant et personnalisable dans un format léger et confortable. Si vous envisagez de les utiliser pour une grande partie de vos exercices sportifs, vous ne serez peut-être pas entièrement satisfait de l’ajustement du contour d’oreille.

À 180 €, ce sont désormais les écouteurs les plus chers de la gamme Shokz. Si vous n’aimez vraiment pas la conception de style tour de cou d’écouteurs comme l’OpenRun et l’OpenRun Pro, alors l’OpenFit vous séduira. Mais si vous êtes satisfait d’avoir un ajustement plus fiable pour faire de l’exercice et que vous souhaitez toujours profiter d’un son équilibré et ouvert, vous pouvez économiser de l’argent et opter pour une autre paire en lieu et place.

L’avis de Stuff

Note : 4/5

Des écouteurs sans fil confortables proposant un son grave et personnalisable. Mais tout le monde ne se contentera pas de leur conception contour d’oreille.