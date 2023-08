Denon lance son premier amplificateur stéréo 8k

Alliant héritage audiophile et streaming musical, le DRA-900H de Denon propose une vision 8K époustouflante. Il intègre le module HEOS vous permettant d’accéder au streaming, l’audio haute résolution sublime et des d’entrées multiples.



Le DRA-900H est une version moderne du système stéréo classique. Il s’appuie sur la technologie HDMI la plus récente pour connecter vos sources vidéo. Capable de former le cœur d’une installation de divertissement à domicile pour tout passionné de musique à deux canaux, le nouvel ampli-tuner offre une combinaison convaincante de son Denon précis et d’une visualisation cinématographique incroyable.

Aussi beau à regarder qu’à utiliser, le DRA-900H comble le fossé entre les systèmes hi-fi traditionnels qui ont fait la réputation de Denon et les possibilités illimitées de la technologie audiovisuelle moderne. Prouvant que le son stéréo n’a pas besoin d’être sacrifié, le DRA-900H peut répondre à de nombreux besoins audio variés en offrant à ses propriétaires un son superbe pour une image 8K avec une écoute de qualité supérieure et une vidéo 8K à partir d’un amplificateur AV 2.2 canaux. Avec des amplificateurs discrets à courant élevé délivrant jusqu’à 145 W par canal, le nouvel AVR garantit que vos haut-parleurs stéréo produisent une image détaillée et précise et un son percutant pour la musique et les films.

Pour une qualité d’image irréprochable et des jeux fluides sans latence, trois des six entrées HDMI et une sortie sont dédiées à la vidéo 8K et prises en charge pour la connectivité eARC, ce qui facilite le branchement de votre téléviseur.

Conçu par des experts pour faciliter une écoute à votre façon, avec la possibilité de connecter jusqu’à deux paires de haut-parleurs avec commutation A/B, une lecture en parallèle ou en bi-câblage, et deux sorties subwoofer pour envoyer des basses équilibrées dans toute la pièce. Outre une gamme d’entrées HDMI avancées, les entrées CD, Phono, USB, Bluetooth, DAB+/FM, HEOS Music et TV Audio vous permettent de profiter de votre musique, de vos films ou de vos bandes-son de jeux comme vous le voulez, quand vous le voulez.

Le DRA-900H peut diffuser de la musique sans fil sur les composants HEOS compatibles à partir des services de diffusion musicale les plus populaires, notamment Spotify, Amazon Music HD, Tidal et bien d’autres, par le biais d’autres enceintes compatibles HEOS.

Grâce à la prise en charge des formats ALAC, FLAC et WAV jusqu’à 192 kHz/24 bits, ainsi que des fichiers DSD 2,8/5,6 MHz, vous pouvez également profiter d’une fidélité exceptionnelle et découvrir de nouveaux détails sur vos pistes audio haute résolution les plus appréciées, que vous les diffusiez sans fil via Wi-Fi, Bluetooth et Apple AirPlay 2, ou que vous utilisiez le port USB de l’AVR.



Denon DRA-900H, 899 euros (sortie en octobre) www.denon.com