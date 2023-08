Klipsch monte le son pour la rentrée

Pour la rentrée, Klipsch propose une sélection d’enceintes haut-de-gamme, élégantes et performantes (enceintes sans fil Bluetooth ou enceintes stéréo amplifiées sans fil) pour travailler et vivre en musique. A la maison ou au bureau, selon son espace de vie et son style d’écoute, tous pourront vibrer au son des produits Klipsch.

HERITAGE PROMEDIA 2.1 | 399 €

Profitez d’un son stéréo haute performance à partir d’un système puissant et magnifiquement conçu composé de deux satellites et d’un caisson de basse. Un système facile à connecter et à utiliser. Soit avec la technologie Bluetooth pour streamer sa musique préférée depuis son smartphone ou sa tablette, soit de façon filaire à un ordinateur (entrée RCA). Ce système peut être aussi bien installé autour d’un ordinateur, que dans un espace de coworking ou dans un salon avec une platine vinyle. Existe en deux coloris : Matte black et Walnut

THE ONE II | 299 €

Un design vintage (placage bois véritable et boutons de contrôle en métal) associé aux dernières technologies et la qualité du son Klipsch, voilà ce que propose l’enceinte sans fil Bluetooth The One II. Cette enceinte compacte renferme un système 2.1 stéréo pour offrir un son qui remplit bien la pièce. La fonctionnalité Bluetooth permet un couplage rapide de l’enceinte avec un smartphone ou une tablette et son format compact lui permet de trouver sa place facilement dans toute la maison ou sur un bureau. (Existe en deux coloris : Matte black et Walnut)