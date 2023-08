Une AIKON Skeleton Urban Tribe signée Maurice Lacroix

Maurice Lacroix présente une nouvelle création pleine d’audace, inspirée du design de l’Urban Tribe, mais revisitée en version squelettée.

En 2021, Maurice Lacroix a lancé l’AIKON Urban Tribe, une montre conçue pour les citadins qui s’est rapidement retrouvée en rupture de stock, victime de son succès. Aujourd’hui, la Maison revient avec un nouveau modèle à la thématique urbaine : l’AIKON Skeleton Urban Tribe. Si son esthétique célèbre à nouveau l’architecture des grandes métropoles, elle révèle aussi la structure complexe du calibre grâce à un cadran en verre saphir.

« En 2021, quand nous avons lancé l’AIKON Urban Tribe, la montre a suscité beaucoup d’intérêt et s’est rapidement vendue, explique Stéphane Waser, directeur général de Maurice Lacroix. Depuis, nous avons reçu de nombreuses demandes pour une autre montre Urban Tribe. La nouvelle AIKON Skeleton Urban Tribe adopte le même esprit anticonformiste mais va plus loin grâce à un cadran en verre saphir qui dévoile notre mouvement squelette aux lignes complexes. C’est une montre conçue pour les citadins qui aiment l’effervescence et l’agitation du paysage urbain. Elle évoque les structures des plus grands bâtiments en affichant leurs nombreux éléments structurels, alliant force, légèreté et transparence. Limitée à 500 exemplaires, la nouvelle AIKON Skeleton Urban Tribe est superbement réalisée, offre des fonctionnalités impressionnantes et confirme notre réputation de manufacture de montres à haute valeur perçue. »



Maurice Lacroix a travaillé en étroite collaboration avec le spécialiste du mouvement Sellita pour créer le mouvement exclusif Automatic ML135 (inspiré du SW200). Inspiré par les bâtiments les plus intéressants, ce mouvement joue avec la transparence, laissant passer la lumière à travers différentes ouvertures, illuminant ainsi une myriade de pièces. La masse oscillante est personnalisée et arbore une finition sablée et soleillée, tandis que le mouvement est doté d’une finition perlée et colimaçonnée.

Les aiguilles des heures et des minutes sont facettées et revêtues de Super-LumiNova® tandis que le cadran est entouré d’index luminescents et d’un rehaut gris foncé. Le boîtier de 39 mm en acier inoxydable qui protège l’AIKON Skeleton Urban Tribe est gravé au laser de motifs complexes s’inspirant des structures en béton, verre et acier qui définissent aujourd’hui les avenues et les boulevards quadrillant les villes les plus dynamiques.

Équipée d’un bracelet intégré, cette nouvelle montre, comme tous les modèles AIKON, offre un confort inégalé. Elle est en outre équipée du système de changement facile du bracelet imaginé par la société, qui permet de changer de bracelet sans avoir besoin d’outils.