F1 Manager 2023 disponible le 12 septembre sur Playstation et Xbox

Fireshine Games, le développeur Frontier Developments et Just For Games ont le plaisir d’annoncer la date de sortie de l’édition physique du jeu de simulation / gestion d’écurie F1 Manager 2023 au 12 septembre 2023, sur Playstation 4, Playstation 5 et Xbox One / Series X. De retour au stand, les joueurs vivront l’expérience de gestion de la F1 la plus authentique, la plus complète et la plus dynamique à ce jour, en s’imposant comme l’un des plus grands sportifs de tous les temps, selon leurs propres règles.

Le monde intense de la Formule 1 repart pour une nouvelle saison dans F1 Manager 2023. 23 courses, six épreuves de sprint F1, de nouvelles voitures, de nouveaux circuits comme le Las Vegas Strip Circuit, de nouveaux pilotes, de nouveaux défis… Construisez votre palmarès dès maintenant.

F1® Manager 2023 vous donne le contrôle total sur l’écurie de F1 de votre choix, grâce à des fonctionnalités de gestion riches et détaillées, une animation de course raffinée, plus d’authenticité et un tout nouveau mode qui vous permettra de réécrire la saison à votre façon.

F1 Manager 2023 sera disponible en édition physique sur Playstation 4, Playstation 5 et Xbox One / Series X le 12 septembre 2023.