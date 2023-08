G-SHOCK et ITZY dévoilent de nouvelles montres couleur or rose

G-SHOCK a élargi ces dernières années sa gamme de montres unisexes. En février 2023, la marque a signé le girls band sud-coréen ITZY en tant qu’ambassadeur. L’univers fort et immersif du groupe correspond parfaitement au concept de robustesse de G-SHOCK, montrant ainsi que la marque s’adresse à tous, quelques soit le genre.

Les GM-S2100PG et GMA-S2100MD offrent un cadran et un boîtier scintillants en or rose, dans des versions plus petites et plus légères que les modèles GA-110 avec son cadran tridimensionnel distinctif et GA-2100 avec son emblématique lunette octogonale.

Sur les GM-S2100PG, en plus des finitions en or rose du boîtier et de la boucle métallique, un élégant rose-beige est utilisé pour le bracelet en résine. La palette de couleurs globalement monochromes assure un design minimaliste permettant de coordonner simplement la montre, quel que soit la tenue.

Sur la GM-S2100PG, la couleur or rose est appliqué par le procédé de dépôt en phase vapeur, plongeant l’ensemble du cadran dans une brillance éclatante. La finition miroir accentue la brillance. Ces détails de luxe font toute la différence dans ce design simple. Des matériaux en résine à finition mate sont utilisés pour la lunette et le bracelet, disponibles en trois couleurs classiques – blanc, rose et noir.