Le tout nouveau Mercedes-AMG GT Coupé : So AMG, fabriqué à Affalterbach

Le Mercedes-AMG GT Coupé de deuxième génération est le nouveau modèle haut de gamme proposé par Mercedes-AMG. Il combine des caractéristiques de conduite très dynamiques avec une aptitude adaptée à un usage quotidien. Des composants de haute technologie tels que la suspension AMG ACTIVE RIDE CONTROL avec stabilisation active du roulis, les roues arrières directrices de série et l’aérodynamique active affinent le profil de conduite. Le coupé sportif apporte également sa puissance sur la route avec la transmission intégrale variable AMG Performance 4MATIC+. En combinaison avec le moteur V8 biturbo AMG de 4,0 litres, cela donne une expérience de conduite au plus haut niveau.

L’architecture exclusive de la voiture de sport AMG avec la structure de carrosserie composite élaborée en aluminium permet sa configuration en 2+2 places. Pour une voiture de sport de cette classe, cela signifie que les passagers ont de l’espace e et beaucoup de place pour leurs bagages. Le nouveau Mercedes-AMG GT Coupé, en tant que cinquième modèle développé entièrement par AMG après la SLS, la première génération du GT deux portes, GT 4 portes Coupé et du SL, démontre une fois de plus le haut niveau de compétence technologique de l’équipe de développement d’Affalterbach.



« Le nouvel AMG GT Coupé combine des caractéristiques de conduite très dynamiques et une sportivité distinctive avec un haut niveau de confort au quotidien, explique Michael Schiebe, président du conseil d’administration de Mercedes-AMG GmbH. Notre nouvelle GT est clairement le produit haut de gamme de notre portefeuille diversifié et est donc non seulement le la dernière création d’AMG, mais aussi un engagement clair envers la voiture de sport fabriquée à Affalterbach. Avec ces dimensions nouvelles et les sièges 2+2, nous répondons directement aux souhaits de nos clients. »

Son lancement sur le marché aura lieu sous le nom d’AMG GT 63 4MATIC+ Coupé (consommation de carburant mixte WLTP 14,1 l/100 km, émissions de CO2 en cycle mixte WLTP 319 g/km)1 d’une puissance de 430 kW (585 ch).



Les nouvelles dimensions, élargies avec des sièges 2+2 de série a offert aux designers de toutes nouvelles options de design pour l’extérieur. L’empattement long, les porte-à-faux courts et le pare-brise fortement incliné donnent au nouvel AMG GT Coupé une apparence compacte et puissante. Les proportions équilibrées avec un incroyable espace vitré, des passages de roue volumineux et une vue de face expressive signalent l’apparition d’une voiture de sport puissante qui convient également à un usage quotidien. La vue latérale se caractérise par des surfaces modelées de façon lisse, sans bosses ni bords, jusqu’aux poignées de porte encastrées. Les épaules expressives à l’arrière confèrent au véhicule un trait supplémentaire de voiture de sport. Les jantes en alliage léger, qui sont presque au ras de la carrosserie, mettent l’accent sur la puissance et le dynamisme. L’aileron arrière actif s’intègre parfaitement dans le grand hayon.

La calandre profonde et large spécifique à AMG crée une présence dominante. Les phares distinctifs avec DIGITAL LIGHT de série soulignent son caractère incomparable. Les feux de jour avec le symbole caractéristique à trois « points lumineux » ajoutent une valeur de reconnaissance supplémentaire. Les graphismes précis à l’intérieur des phares avec des surfaces brossées souligne le design de performance. L’entrée d’air inférieure donne à l’avant une largeur optique supplémentaire. L’avant sportif est complété par les bossages puissants sur le capot.



L’espace vitré compacte avec une silhouette fastback et un grand hayon permet la conception d’un arrière bas et arrondi avec un aileron actif et déployable. La conception détaillée et précise de l’insert d’aile crée un contraste accentué avec les surfaces généreuses. L’épaule fortement prononcée donne au véhicule un équilibre parfait entre élégance et sportivité. Les feux arrière plats à LED connectés horizontalement avec des graphismes clairs et précis sont intégrés dans le design arrière. Les feux arrière à LED sombres forment une symbiose parfaite avec les phares avant grâce au symbole tridimensionnel « points lumineux ». Ils sont équipés de série de la fonction d’indicateur des feux de circulation et de l’animation « Coming Home/Leaving Home ». Le diffuseur arrière expressif avec double pots d’échappement intégré complète le design dynamique à l’arrière.

Le design intérieur du nouvel AMG GT Coupé utilise les gènes de la voiture de sport haute performance AMG, qui ont été habilement traduits dans un monde numérique et constamment en développement. Les matériaux, la fabrication et « l’attention aux détails » soulignent la prétention du véhicule au luxe à l’intérieur. Le design du cockpit, jusqu’à l’écran central de la console centrale, est axé sur le conducteur et impressionne par son aspect général harmonieux. Le combiné d’instruments entièrement numérique est intégré dans un pare-soleil tridimensionnel. Les nouvelles dimensions avec 2+2 sièges offrent beaucoup d’espace à l’intérieur. Les sièges arrière augmentent le confort pour un usage quotidien et conviennent aux personnes mesurant jusqu’à 1,5 mètre. Le grand hayon EASY PACK incluant la fonction HANDSFREE ACCESS facilite le chargement et le déchargement. Si nécessaire, le coffre à bagages peut être agrandi à l’aide des dossiers arrière rabattables et séparés.