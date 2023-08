Des coques AirPods Pro exclusives signées Catalyst

Catalyst dévoile cet été un lancement de produit exclusif avec Apple. « Catalyst bénéficie d’un partenariat solide avec Apple depuis notre première collaboration il y a cinq ans », a déclaré June Lai, PDG de Catalyst. “Nous continuons à développer des étuis de protection innovants pour les clients Apple.”

Ces nouveaux étuis Catalyst Waterproof & Drop Proof AirPods Pro sont disponibles sur Apple.com et Catalystcase.com. Fabriqués en silicone souple de qualité supérieure, leur design élégant et fonctionnel permet une charge rapide à l’intérieur de l’étui de charge. Les nervures d’étanchéité étanches empêchent la poussière et la saleté de pénétrer à l’intérieur du boîtier, gardant le boîtier de charge plus propre.

Le boîtier de Catalyst offre un indice d’étanchéité IP67 jusqu’à 3,3 pieds (1 m) et une protection contre les chutes jusqu’à 4 pieds (1,2 m). La conception du couvercle sécurisé maintient votre Apple AirPods Pro (2e génération) en sécurité à l’intérieur et les empêche de tomber accidentellement. L’étui garde également les AirPods en sécurité à l’intérieur afin qu’ils ne sortent pas en cas de chute. Son cordon élégant peut être attaché à votre sac à main ou à votre sac à dos afin que vous puissiez facilement trouver vos AirPods.

L’étui AirPods Pro étanche et anti-chute est disponible en coloris Black & Funfetti dans les magasins Apple et sur Apple.com pour 34,95 $.