Un récent brevet Apple suggère que Face ID arrive sur les MacBook

Depuis le lancement de l’iPhone X en 2017, les utilisateurs d’iPhone ont montré leur visage à leur smartphone pour le déverrouiler. Face ID est la méthode de déverrouillage biométrique sécurisée d’Apple pour l’iPhone. Mais il semble que le géant de la technologie envisage d’introduire la technologie de sécurité dans sa gamme de MacBook.

Selon un récent brevet repéré par AppleInsider, Apple envisagerait d’introduire Face ID sur le MacBook. Le brevet détaille une partie décrite comme un “Module de reconnaissance de la lumière pour déterminer un utilisateur d’un appareil informatique” – qui est une façon plus sophistiquée de décrire Face ID sans mentionner le nom de la fonctionnalité.

Le brevet montre que le nouveau capteur se trouverait derrière l’encoche introduite sur les MacBook Pro 2021. Cela donnerait enfin un but à l’encoche et utiliserait de l’espace supplémentaire sur l’ordinateur portable. Il décrit un module qui émet des motifs lumineux prédéterminés (tels que l’infrarouge) avec un projecteur de points, et un autre module pour détecter les motifs lumineux. C’est très similaire au fonctionnement de Face ID sur l’iPhone, il est donc certain que la même fonctionnalité est en route vers les MacBook.

Dans le brevet, Apple souligne l’importance de la sécurité sur de telles machines, avec la nécessité de mesures plus importantes. Il mentionne également la possibilité d’apporter le même capteur Face ID aux futurs iMac. Pour le moment, nous savons qu’Apple travaille sur la fonctionnalité, mais on ne sait pas si ou quand elle pourrait être proposée au grand public.