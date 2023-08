La montre Khaki Field Titanium de Hamilton, plus solide et plus légère que jamais

La montre Khaki Field très appréciée de Hamilton est l’une des meilleures montres que vous puissiez obtenir autour de la barre des 1000 €. Maintenant, le modèle emblématique d’inspiration militaire en titane est plus polyvalent que jamais.

Le Khaki Field Titanium est disponible en deux nouveaux designs – noir mat et titane brossé, chaque couleur étant proposée en deux tailles. Ce qui est encore plus excitant, c’est que ces deux modèles incluent un bracelet en titane assorti – une première pour la gamme Titanium. Le titane, bien sûr, est connu pour être aussi solide que l’acier mais pesant beaucoup moins, donc ces montres pourraient être parfaites si vous recherchez quelque chose de léger qui peut prendre des coups.

Hamilton a qualifié ce modèle de “prêt pour l’aventure”, elle qui a commencé à produire ces montres pour les forces militaires au début du XXe siècle. La marque a conservé la même philosophie robuste de ces montres de terrain intemporelles jusqu’à ce jour.

Le Khaki Field Titanium est disponible en deux couleurs. Vous pouvez choisir entre un boîtier et un bracelet en titane avec revêtement PVD noir mat pour un look élégant, furtif et monochromatique, ou un boîtier et un bracelet en titane brossé pour une esthétique plus classique et intemporelle. Le modèle en PVD noir mat présente un cadran noir assorti avec des reflets orange contrastés, tandis que le modèle en titane brossé a un cadran bleu.

Chaque style est doté d’un revêtement Super-LumiNova sur les aiguilles, les index et les chiffres, pour une lecture claire de l’heure à tout moment, de jour comme de nuit.

Chaque modèle est également disponible dans les tailles de boîtier 38 mm et 42 mm, ce qui couvre la plupart des tailles de poignet.

Le nouveau Khaki Field Titanium est disponible à l’achat dès maintenant auprès de Hamilton US et Hamilton UK, au prix de 1045 €