Lamborghini tease sa première supercar électrique avant de la révéler le 18 août

S’il y a une chose à laquelle vous ne pensez pas quand il s’agit de supercars, c’est de les brancher à une prise de courant. Les moteurs à indice d’octane élevé ont tendance à consommer de l’essence plutôt que de se remplir via un câble. Mais Lamborghini veut réunir les deux avec sa première supercar entièrement électrique. Avant la prochaine révélation de la voiture, la marque de supercar a teasé son prochain modèle électrique.

Lamborghini a partagé une image teaser de sa supercar entièrement électrique, montrant sa silhouette. Vous ne pouvez pas voir grand-chose sur l’image, mais le haut du corps présente une courbe spectaculaire, similaire à celle d’une Huracán. Au-delà, vous ne pouvez plus voir la voiture. C’est juste un teasing avant la révélation complète de cette supercar électrique le 18 août, lors de la Monterey Car Week

Nous ne savons pas grand-chose d’autre non plus sur la prochaine Lamborghini électrique. Le constructeur automobile italien a gardé sa supercar entourée de mystère, alors attendez-vous à une annonce assez importante. Ce sera un nouveau modèle plutôt qu’une version électrifiée d’un modèle existant, et elle côtoiera l’hybride rechargeable Revuelto déjà lancé.

Ne vous attendez pas pour autant à ce que la nouvelle voiture arrive de sitôt. La marque avait précédemment fixé 2030 la date de sortie de sa première supercar entièrement électrique.