Vivo V29, une idée lumineuse pour les fans de selfie

Ce nouveau smartphone axé sur la photographie contient également un écran de premier plan.

Selon l’endroit où vous vivez, Vivo a été une marque incontournable parmi les meilleurs smartphones de milieu de gamme, surtout si vous êtes passionné de photographie sur téléphone. Cela semble devoir se poursuivre avec le nouveau Vivo V29, qui associe un appareil photo à nombre de pixels élevé à une lumière annulaire neuf fois plus lumineuse qu’un flash de téléphone typique, pour des portraits flatteurs dans toutes les conditions.

Le V29 a officiellement fait ses débuts il y a quelques semaines, mais Vivo a attendu jusqu’à maintenant pour en dévoiler les détails.

Ceux qui peuvent mettre la main dessus trouveront un milieu de gamme bien équipé, avec une paire de capteurs principaux de 50 MP : un à l’arrière et un à l’avant pour des selfies stellaires. Une caméra ultra large 8MP et une caméra de profondeur 2MP viennent en soutien. Les trois caméras arrière peuvent faire appel à la lumière annulaire, qui est devenue une sorte de signature Vivo. Il est 36% plus lumineux que celui du Vivo V27 sortant et contient quatre LED distinctes (deux chaudes et deux froides) pour offrir 23 niveaux de réglage automatique de la température de couleur, ce qui devrait donner des photos convaincantes, quel que soit l’éclairage de fond.

Le reste de la fiche technique semble impressionnant. Le Vivo V27 dispose d’un écran AMOLED à bords incurvés de 6,78 pouces avec une résolution de 2800 × 1260, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une prise en charge du contenu HDR10+, dans un cadre en polycarbonate. Optez pour le modèle Peak Blue ou Starry Purple et le panneau arrière est rempli de millions de minuscules particules, qui scintillent à la lumière comme un clin d’œil aux étoiles qui composent la Voie lactée. Noble Black est l’alternative la plus discrète, avec un motif micro-gravé, tandis que Velvet Red utilise du verre Flourite à couleur changeante pour égayer les choses sous la lumière UV.

Quel que soit votre choix, vous obtenez un combiné mince qui ne mesure que 7,46 mm à son point le plus fin et qui pèse 186 g. Impressionnant, il est également résistant à la poussière et à l’eau IP68, ce qui est toujours une inclusion surprenante (mais bienvenue) sur n’importe quel combiné de milieu de gamme.

À l’intérieur, vous trouverez un processeur Qualcomm Snapdragon 778G +, associé à 8 ou 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage intégré. Une batterie de 4600 mAh devrait durer assez longtemps pour une utilisation toute la journée, et elle gérera une charge rapide de 80 W via USB-C. Sur le plan logiciel, l’interface FunTouchOS de Vivo repose sur Android 13.

Les prix n’ont pas encore été confirmés, mais nous nous attendons à ce que le Vivo V29 échange des coups avec le Google Pixel 7A, le Samsung Galaxy A54 et le Nothing Phone 1 autour de la barre des 450 €.