MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport, la Formule 1 du PC

MSI s’y connaît en ordinateurs portables hautes performances. La plupart sont conçus pour les jeux, mais la nouvelle collaboration de la marque passe à la vitesse supérieure. Mercedes-AMG est aux commandes d’une nouvelle version du Stealth 16, un ordinateur portable qui alliait déjà luxe et hautes performances. Avec une carte graphique Nvidia RTX 4070 sous le capot, elle devrait avoir plus qu’assez de puissance GPU pour jouer aux derniers titres.

La partie la plus remarquable de cet ordinateur portable en édition limitée est sans doute son design. Avec sa finition couleur gris sélénite Mercedes, le Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport présente également le motif en losange signature d’AMG. Il rend hommage à la Mercedes-AMG GT2, la voiture de course client la plus puissante jamais produite par Affalterbach.

Ici, MSI s’est concentré sur la performance. Le Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport utilise un processeur Intel Core i9 et un GPU RTX 4060 ou RTX 4070. La paire devrait offrir des performances rapides et fiables, même si vous conduisez à fond/ Il est utile d’avoir à bord le système de refroidissement Cooler Boost 5 de MSI, qui combine deux ventilateurs et cinq caloducs pour garder tout cela au frais, même en charge. Vous trouverez également 1 To de stockage NVMe rapide et 16 Go de mémoire DDR5 à l’intérieur.

A cela s’ajoutent un écran OLED de résolution 4K de 16 pouces, pour un contraste épique et des couleurs éclatantes, un clavier rétroéclairé RVB par touche grâce aux pionniers des périphériques Steelseries, et une quantité impressionnante de ports pour ce qui est une machine plutôt fine et légère : il ne mesure que 19,95 mm à son point le plus épais et fait pencher la balance à 1,88 kg.

En plus de l’ordinateur portable, vous obtiendrez des accessoires spécialement conçus, notamment une boîte, une souris, un tapis de souris, une clé USB, une pochette et des attaches de câble. Ils arborent tous les mêmes logos, parfaits pour tous les fans de Mercedes-AMG.

Envie de blasonner votre prochain ordinateur portable en Mercedes-AMG ? Le Stealth 16 Mercedes-AMG est maintenant en vente pour environ 3000 €. Vous pouvez en obtenir un dans votre garage – désolé, obtenez-en un sur votre bureau – en vous rendant sur Amazon, ainsi que sur d’autres grands détaillants de technologie.