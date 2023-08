La nouvelle Apple Watch est attendue l’année prochaine avec un nouveau design et de nombreuses fonctionnalités supplémentaires.

Le grand événement Apple de cette année approche à grands pas. Nous attendons l’iPhone 15, l’Apple Watch Ultra 2, l’Apple Watch Series 9, et potentiellement de nouveaux AirPods. Mais de nouveaux rapports anticipent déjà la mise à jour Apple Watch de l’année prochaine. Les rumeurs suggèrent que le géant de la technologie souhaite sortir une Apple Watch X repensée pour célébrer le dixième anniversaire de l’appareil, un peu comme l’iPhone X de 2017.

L’analyste Apple Mark Gurman a rapporté que la marque travaille sur le modèle Apple Watch X du dixième anniversaire. On s’attend à un boîtier plus fin et un nouveau système magnétique pour les sangles, laissant de la place pour une batterie plus grande. Parallèlement à ces modifications de conception, Gurman s’attend également à de nouvelles fonctionnalités. Apparemment, l’édition spéciale Apple Watch opterait pour un écran microLED plutôt qu’un écran OLED, et inclura le capteur de pression artérielle dont on parle depuis longtemps.

Nous avons déjà entendu des rapports sur le passage de l’Apple Watch à un écran microLED, mais l’analyste Ross Young l’a fixé pour 2025 plutôt que pour l’année prochaine. Si Apple travaille effectivement sur l’Apple Watch X, il semblerait que la production des écrans pourrait commencer plus tôt.

Quant aux plans pour l’Apple Watch X, ils ont du sens. Apple a ignoré la marque de l’iPhone 10 au profit de l’iPhone X, célébrant le dixième anniversaire du smartphone. Nous ne serions pas surpris si la marque emboîtait le pas pour sa smartwatch, choisissant de sauter à nouveau la marque 10.