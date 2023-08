On a testé… l’Insta360 Go 3

L’Insta360 Go 3 est-elle la meilleure petite caméra d’action que vous puissiez acheter ?

Éliminons le sujet dès maintenant : l’Insta360 Go 3 est la meilleure petite caméra d’action du marché. Il y a déjà eu des caméras d’action de taille et de poids similaires (les Go et Go 2 d’origine par exemple); Mais sa qualité d’image, sa polyvalence et sa station d’accueil/télécommande intelligente Action Pod du Go 3 le placent clairement devant tout ce que nous avons vu.

Certes, il y a certainement encore une petite marge d’amélioration dans les futures itérations – mais entrons dans les raisons que nous recommandons à tous ceux qui recherchent un petit appareil pour capturer leurs aventures en plein air.

Design : Pod style

L’Insta360 Go 3 se compose de deux parties principales : la caméra Go 3 elle-même et l’Action Pod. L’appareil photo semble assez familier, étant le même petit ovoïde blanc Wall-E-esque que le Go and Go 2 d’origine. Il ne pèse que 35 g et se glisse facilement dans une paume fermée ; nous avons même vu des gens filmer de l’intérieur de leur bouche, bien que nous ne le recommandions pas.

L’appareil photo est assez propre en termes de conception, mais comporte quelques ports micro visibles et une LED à l’avant pour indiquer son état actuel : bleu s’il est connecté à l’Action Pod ; clignote en rouge s’il filme ; rouge fixe s’il est en charge. La partie inférieure de sa face avant fait également office de bouton : il suffit de cliquer dessus pour démarrer et arrêter l’enregistrement.

Pour la première fois, il est également livré avec deux clips qui (à l’aide d’un aimant) permettent de le fixer solidement sur certains accessoires. Il est également magnétique lui-même, ce qui lui permet d’être fixé directement sur les lampadaires, les arrêts de bus, les portes de réfrigérateur, les carrosseries de voiture et les surfaces similaires.

La petite taille de la caméra et la pléthore d’options de montage – tampon adhésif, aimant, clip et même un pendentif magnétique que vous pouvez porter autour du cou – en font le rêve de tout créateur vidéo. Il peut atteindre des angles et des perspectives que les caméras plus grandes ne peuvent pas, et il est suffisamment léger pour que vous le sentiez à peine lorsqu’il est monté sur vous ou sur tout ce que vous tenez. Il est également étanche IPX8, ce qui signifie que vous pouvez l’emmener sous l’eau jusqu’à une profondeur de 5 m – assurez-vous simplement d’utiliser le protège-objectif vissé (inclus) lorsque vous le faites.

L’Action Pod est un tout nouvel ajout à la série Go, et un chargeur. Ancrez l’unité de caméra à l’intérieur (elle s’intègre de manière satisfaisante via son aimant) et les deux se combinent pour devenir une caméra d’action de type GoPro plus traditionnelle avec des commandes d’alimentation physique, d’obturateur et de menu rapide et un écran tactile rabattable de 2,2 pouces à l’arrière. Sur sa base, l’Action Pod a la même pince magnétique assistée par clip que l’appareil photo, de sorte qu’il peut être monté sur plusieurs des mêmes accessoires. Relevez l’écran pour faire face vers l’avant et il devient un appareil photo vlog léger et brillant, par exemple. Il fonctionne également comme un boîtier de charge dans ce cas, rechargeant la batterie de 310 mAh de l’appareil photo à partir de sa centrale électrique beaucoup plus grande de 1270 mAh.

Séparez les deux et l’Action Pod devient une télécommande sans fil pour la caméra, offrant un flux vidéo en direct et une portée de quelques pieds. Alors que nous aurions aimé que la portée soit un peu plus généreuse, cet aspect à distance est une fonctionnalité qui tue et vous évite d’avoir à utiliser un smartphone exécutant l’application Insta360 pour le travail (bien que cela reste une option).

L’Action Pod est résistante à l’eau, mais pas au même niveau que l’appareil photo ; son indice IPX4 le rend résistant à la pluie et aux éclaboussures plutôt que prêt pour la plongée, mais la société propose un étui de plongée en option, qui vous permet de prendre le kit combiné à 60 m sous le niveau de la mer.

Fonctionnalités, autonomie et performances

L’Insta360 Go 3 propose trois options de stockage : 32 Go, 64 Go ou 128 Go, toutes intégrées. Choisissez avec soin, car sans emplacement pour carte MicroSD, il n’y a aucun moyen d’étendre tout ce avec quoi vous commencez. Un seul port USB-C gère la charge et les transferts de données, mais à part cela, la connectivité est sans fil : il y a Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 5 GHz.

La durée de vie de la batterie n’est pas l’attribut le plus impressionnant du Go 3. La caméra elle-même n’offre qu’environ 45 minutes de temps d’enregistrement 1080p en solo ; les choses s’améliorent beaucoup lorsqu’elles sont intégrées à l’Action Pod, avec 170 minutes disponibles.

L’Insta360 Go 3 offre une stabilisation d’image électronique FlowState et un nivellement de l’horizon, extrêmement efficace – capable de transformer des séquences portables tremblantes en scènes fluides qui semblent presque avoir été filmées à l’aide d’un cardan. Il y a trois niveaux disponibles, mais vous pouvez également simplement filmer dans le réglage vidéo FreeFrame de la caméra et ensuite ajouter une stabilisation d’image au niveau de l’horizon ou de style FPV en post-traitement.

Deux fonctionnalités de performance supplémentaires (et facultatives) qui méritent d’être mentionnées sont le pré-enregistrement (qui capturera les 10, 15 ou 30 secondes de séquences avant que vous n’appuyiez sur le bouton d’enregistrement) et QuickCapture, qui commencera immédiatement l’enregistrement lorsque vous appuyez sur le bouton, même si l’appareil photo est éteint à ce moment-là. Nous pensons que les deux peuvent être très utiles dans certaines situations.

Qualité d’image : 2,7 K sur toute la ligne

Nous supposons que certaines personnes pourraient être déçues par l’absence d’option d’enregistrement 4K, mais cela n’enlève rien à l’affichage impressionnant de la caméra. Il peut enregistrer en 2,7K (à 30/25/24 im/s), 1440p et 1080p (les deux à 50/30/25/24 im/s), et les deux premiers semblent excellents en termes de détails et de couleurs.

Il existe 13 profils d’image prédéfinis (ou filtres, si vous le souhaitez), trois champs de vision (bien que si vous filmez en FreeFrame, vous puissiez sélectionner celui que vous préférez en post-production) et quelques réglages manuels pour les tweakers potentiels. Non, les options ici ne sont pas aussi riches qu’avec un Reflex. Mais pour une toute petite caméra d’action, nous sommes plus que satisfaits de ce qui est proposé.

À l’exception des clips vidéo au ralenti (tous tournés à 1080p/120 im/s), qui sont toujours tournés au format 9:16, vous pouvez basculer entre le cadrage 9:16 portrait et 16:9 paysage à volonté, sans avoir à faire pivoter physiquement l’appareil photo. C’est à peu près une fonctionnalité incontournable pour un appareil photo comme celui-ci ces jours-ci, avec la popularité du contenu 9:16 sur les réseaux sociaux, mais tous les fabricants ne l’ont pas compris ; Insta360 a certainement.

Vous pouvez également prendre des photos fixes bien sûr, et bien que ce ne soit pas une fonctionnalité remarquable ici (la résolution est de 3,6 MP, vous obtiendrez donc certainement de meilleurs résultats avec votre smartphone), cela fonctionne assez bien ; vous pouvez même capturer en DNG RAW si vous le souhaitez, et des prises de vue HDR sont disponibles.

Verdict Insta360 Go 3

Comme nous l’avons dit au début de ce test, l’Insta360 Go 3 est la meilleure petite caméra d’action du marché. Elle intègre une bonne qualité d’image et des performances dans un produit incroyablement compact, léger et polyvalent qui transformera presque certainement la façon dont vous capturez du contenu vidéo. Tout simplement parce qu’elle peut aller presque n’importe où.