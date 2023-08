King Seiko KSK ‘Kiku’, un cadran japonais et hypnotique

Seiko et Grand Seiko sont connus pour s’inspirer pour leurs cadrans des endroits les plus insolites, qu’il s’agisse de l’écorce d’un bouleau blanc ou de l’équinoxe de printemps, les designs ont toujours une histoire incroyable derrière eux. Aujourd’hui, Seiko participe à la tendance avec la King Seiko KSK “Kiku”.

Cette nouvelle montre-bracelet mince présente un cadran aux motifs complexes basés sur le chrysanthème, reconnu comme l’une des fleurs nationales du Japon. La fleur de bon augure s’exprime à travers un motif de lignes finement entrecroisées appelé kiku tsunagi-mon, qui, en japonais, signifie un motif de chrysanthème qui se connecte à lui-même. Ce motif est particulièrement associé à la verrerie edo-kiriko, une forme de verre taillé traditionnel considéré comme l’un des objets d’artisanat les plus populaires du Japon. Edo-kiriko, qui se traduit par « objets à facettes d’Edo », est réputé pour sa beauté complexe et ses conceptions uniques obtenues grâce à la découpe habile du verre en plusieurs facettes.

Ce design a été parfaitement traduit sur un cadran de montre, lui donnant une ambiance rétro cool des années 70 qui est très populaire en ce moment.

La construction du boîtier de la montre est inspirée de la King Seiko KSK de 1965, avec un boîtier anguleux et pointu qui définit la marque.

La nouvelle KSK « Kiku » présente un boîtier anguleux et facetté, avec de grands plans plats et des angles vifs. Comme beaucoup d’autres boîtiers de montres Seiko, ils ont été très polis pour jouer avec la lumière.

Elle est alimentée par le calibre 6L35 de Seiko, la nouvelle montre est plus fine que la King Seiko KSK d’origine, malgré un remontage automatique et une fenêtre de date.

Le King Seiko KSK « Kiku » sera disponible dans les boutiques Seiko et dans certains magasins de détail du monde entier à partir d’octobre 2023. Elle est limitée à seulement 600 exemplaires.