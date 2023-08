Logitech Casa : votre bureau joue à cache-cache

Ce kit d’accessoires pour ordinateur portable stocke votre bureau hors de la vue de tous.

Nous n’avons pas tous une pièce dédiée au travail à domicile, avec un espace de bureau permanent pour leur ordinateur portable. Le nouveau Logitech Casa s’adresse directement aux entrepreneurs nomades, aux techniciens de table à manger et à tous ceux qui ont besoin d’un espace de travail productif qui n’envahora pas toute la maison.

Cette mallette de transport stylée livre contient un clavier Bluetooth compact et un pavé tactile sans fil séparé, et se déplie en un support pour ordinateur portable qui peut supporter le poids d’une machine robuste de 15 pouces. Cela élèvera l’écran à une position plus proche des yeux, ce qui soulage la tension du cou.

Proposée en Nordic Calm (blanc cassé avec des accents violets) Bohemian Blush (rose rose) et Classic Chic (graphite avec des reflets vert foncé), la Casa a également de la place à l’intérieur pour un câble de charge USB-C et d’autres outils de travail utiles, comme des stylos ou des clés USB.

Sa finition tissu lui permet de se cacher à la vue avec vos autres livres ou autres bibelots, plutôt que d’agir comme un rappel constant que vous retournerez bientôt au bureau (réel ou virtuel).