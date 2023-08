LEGO : permission d’atterrir pour un Concorde de 2083 pièces

Un hommage à base de briques à un des fleurons de l’histoire de l’aérospatiale.

Les fans d’avions qui n’ont jamais eu la chance de voler sur le premier avion de ligne supersonique au monde peuvent désormais en construire un. Le nouveau Concorde de 2083 pièces poursuit la série de la gamme Icons en proposant certains des meilleurs nouveaux ensembles Lego en vente, avec de nombreux détails complexes inspirés de la réalité.

Lego Icons Concorde (199,99 €, sur la boutique en ligne officielle de Lego) débarquera dans les magasins à partir du 7 septembre, juste à temps pour marquer les 20 ans du dernier vol commercial du Concorde en octobre 2003.

Le nez tombant inclinable de l’avion anglo-français emblématique a été reproduit à l’échelle Lego, ainsi que le train d’atterrissage fonctionnel : la torsion du cône de queue soulève et abaisse les roues, via des engrenages qui s’étendent sur toute la longueur du train d’atterrissage. Il y a aussi des ailerons mobiles sur les ailes delta, des gouvernails de queue supérieurs et inférieurs articulés et une section de toit amovible pour révéler une cabine équipée – avec des toilettes.

Entièrement assemblé, vous avez devant vous un modèle de 105 cm (41,5 pouces) de long, avec une envergure de 43 cm (17 pouces). Le support d’affichage inclus vous permet de le poser en mode vol ou incliné pour le décollage ou l’atterrissage. Commencez peut-être à libérer de l’espace sur les étagères si vous envisagez d’en ajouter un à votre collection.

Le présentoir comprend également une plaque commémorative détaillant certains faits et chiffres étonnants du Concorde, notamment son étonnante vitesse de croisière : 1338 mph ou Mach 2,02, soit le double de la vitesse du son.

Le modèle lui-même porte le prototype et la livrée de pré-production utilisés par le Royaume-Uni et la France, avant l’approbation de navigabilité de l’avion. Il continuera à porter les couleurs de British Airways et d’Air France lorsque les vols commerciaux commenceront en 1976. Il ne semble pas que Lego ait une version livrée Pepsi (une chose qui s’est réellement produite dans les années 90) prévue de si tôt.

Les VIP Lego peuvent être les premiers à passer une commande pour le modèle Concorde à partir du 4 septembre, les ventes au détail régulières commençant trois jours plus tard.