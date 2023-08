Apple célèbre 50 ans de Hip Hop

Apple Music met en lumière le hip-hop et sa culture au fil des décennies, à travers une série d’émissions spéciales, de DJ mixes, d’albums classiques et playlists de titres indispensables.

Pour fêter les 50 ans du hip-hop, Apple Music a lancé ”Hip Hop DNA”, un espace dédié afin de retracer l’histoire de ce genre musical aux Etats-Unis, depuis sa naissance dans le Bronx jusqu’à aujourd’hui.

Le dispositif s’articule autour de 4 grandes thématiques : Les origines, Les producteurs, Les MCs, Les DJs. Chaque thématique propose des playlists de morceaux triés sur le volet, des sélections d’albums (l’héritage, les indispensables, la nouvelle génération…), des DJ mixes exclusifs et des clips emblématiques.

On y trouve également des collections qui permettent de (re)découvrir les enregistrements fondamentaux, les racines du hip-hop, les samples légendaires ainsi que des playlists par décennie ou par région, entre autres.

Pour guider les auditeurs à travers cette riche et passionnante histoire, “Hip Hop DNA” propose également un programme audio exclusif, présenté par Ebro Darden, le responsable mondial de l’édito hip-hop sur Apple Music – journaliste, animateur radio et DJ renommé.

Cette série audio en anglais en 20 épisodes, répartis dans les 4 thématiques, présente certains des plus grands artistes et retrace leur lignée artistique jusqu’aux origines du genre : une plongée fascinante dans le monde protéiforme du hip-hop, avec ses figures fondatrices et ses évènement les plus marquants. Incorporant des interviews d’artistes et bien sûr de la musique, cette série offre une approche inédite de l’histoire, à travers le prisme des influences. Par exemple, un épisode remonte les influences d’artistes du Bronx comme Cardi B et French Montana jusqu’à KRS-One, tandis qu’un autre relie les pionniers du rap-rock comme les Beastie Boys et Run DMC à des artistes d’aujourd’hui comme Lil Uzi Vert.”Hip-Hop DNA” a été est conçu pour éduquer et informer les auditeurs et auditrices, en leur faisant découvrir des connexions musicales dont les fans n’ont pas toujours connaissance.





Les origines: l’histoire et l’évolution du hip-hop américain région par région (côte Est, côte Ouest, Midwest et Sud).

Les MCs: une immersion dans l'univers des MCs et leur évolution – d'ambianceurs de soirées à stars du rap.Les Producteurs : cette thématique met en lumière les meilleurs producteurs, au fil de l'évolution des technologies et des styles.Les DJs: une exploration de l'art des platines avec les meilleurs DJs hip-hop

apple.co/hiphopdna