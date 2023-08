IFA 2023 : Honor dévoilera deux nouveaux smartphones pliables

Rendez-vous en septembre avec Honor pour un événement spécial lors du plus grand salon high tech européen.

Nous avons déjà vu un certain nombre de nouveaux smartphones pliables débarquer cette année, y compris la nouvelle gamme de Samsung. Les combinés flexibles s’améliorent à chaque nouvelle génération, et il semble que nous ayons un autre lancement en vue. Honor a envoyé des invitations pour son événement principal à l’exposition technologique IFA 2023 à Berlin, où il lancera deux nouveaux appareils pliables.

Honor tiendra sa keynote d’ouverture le premier jour de l’ IFA 2023. Elle aura lieu le 1er septembre. Pour ceux qui ne seront pas à Berlin, il sera également diffusé en direct pour les amateurs de gadgets connectés.

Lors de l’événement, Honor dévoilera deux nouveaux appareils pliables. L’un est le Honor Magic V2, prévu pour suivre l’appareil de première génération, et l’autre est décrit comme “un élément de mode avant-gardiste pour un appareil futuriste”.

Avec le lancement de ce pliable de deuxième génération, nous nous attendons à des ajustements majeurs. Le Magic VS a obtenu trois étoiles sur cinq lors de nos tests. Bien que nous ayons loué son prix abordable et sa conception mince, nous avons critiqué son logiciel, son appareil photo et son processeur à l’intérieur. Ce sont tous des défauts de première génération qu’un nouvel appareil devrait résoudre. Quant à l’autre pliable, nous ne savons pas grand-chose à son sujet. Il est probable qu’il prendra le facteur de forme flip à clapet, car Honor n’en a pas déjà un.