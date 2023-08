Polar présente la nouvelle Ignite 3 Titanium

Polar Electro, le leader mondial en matière de suivi personnel pour le fitness, le sport et la santé, présente la nouvelle Polar Ignite 3 Titanium. Une nouvelle montre de fitness qui offre des conseils personnalisés pour tout type d’entraînement et qui propose le meilleur suivi du sommeil de sa catégorie.

Cette nouvelle référence est une itération de la Polar Ignite 3 – sortie fin d’année 2022. Intégrant les toutes dernières fonctionnalités de la série Ignite, cette édition Titanium offre des améliorations significatives pour accompagner les activités sportives et assurer un suivi optimal du bien-être. Une montre complète, avec un nouveau design époustouflant.



Les utilisateurs trouveront plus de 150 profils sportifs, ainsi qu’un GPS double fréquence amélioré et toutes les fonctionnalités de fitness. En plus de cela, le Polar Ignite 3 Titanium est équipée de matériaux haut de gamme tels qu’un cadran en titane solide et léger, ainsi qu’un choix de bracelets en silicone noir ou en cuir bronze.



La Polar Ignite 3 Titanium est la première montre Polar à inclure de nouvelles fonctionnalités de guidage révolutionnaires conçues pour aider les personnes de tous les styles de vie à trouver leur équilibre et à débloquer leurs routines de fitness et de sommeil idéales pour une meilleure vie. Le suivi de la température cutanée et les fonctionnalités de guidage en temps réel font de cette montre l’un des compagnons de guidage personnel les plus précis, permettant aux utilisateurs d’améliorer leur entraînement et de trouver leur rythme pour un repos optimal.

SleepWise, présenté pour la première fois lors du lancement du Polar Ignite 3, sera désormais disponible sur le tableau de bord de la montre. La toute nouvelle fonction de détection nocturne de la température de la peau (Nightly Skin Temperature) permet de mesurer et analyser la température du corps pendant le sommeil. Des données qui permettront d’obtenir des informations détaillées sur la santé. Par exemple, les augmentations de température peuvent souvent être des indicateurs de maladies, tout comme la variabilité du rythme cardiaque ou les changements respiratoires. De plus, les femmes peuvent utiliser ces données pour mieux comprendre dans quelle phase de leur cycle menstruel elles se trouvent.



La Ignite Titanium 3 est également équipée d’un nouveau guide d’entraînement et de repos (Work-Rest Guide), qui analyse la fréquence cardiaque pendant l’effort et pendant les phases de repos. Les données sont ensuite analysées pour mieux accompagner l’utilisateur dans les phases de récupération entre chaque effort physique. Un meilleur équilibre de l’effort, pour de meilleurs résultats physiques.



Cette nouvelle montre conserve son design aux inspirations nordique. Un produit fin et élégant qui a remporté le prix Red Dot 2023. La lentille Gorilla Glass 3.0, extrêmement résistante, protège l’écran tactile AMOLED, facile d’utilisation, dans toutes conditions, de jour comme de nuit. L’écran est désormais entouré d’une lunette solide et légère, composée à 100% de titane, ce qui apporte un nouveau look encore plus élégant. Polar propose deux nouveaux bracelets : un en silicone noir et un en cuir bronze de qualité première. Une montre de sport à l’allure lifestyle haut de gamme.



La Polar Ignite 3 Titanium est jusqu’à 2 fois plus rapide que les Polar Ignite 2, jusqu’à 5 jours d’autonomie avec une seule charge… Les utilisateurs peuvent également utiliser le GPS à double fréquence, qui permet de réduire de 2 fois l’erreur de position moyenne par rapport aux générations précédentes.



Cette Polar Ignite 3 Titanium est dès à présent disponible sur polar.com ainsi qu’en magasin. Elle est au prix de 399,90 € comprenant les bracelets en cuir bronze et en silicone noir, ou 369,90€ avec le bracelet en silicone noir.