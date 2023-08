Une nouvelle édition limitée Ice Blue pour Audio-Technica

Audio-Technica présente l’ATH-M50xIB, casque professionnel de monitoring, et le casque sans fil ATH-M50xBT2IB. Les modèles de cette année sont disponibles dans la teinte Ice Blue, une couleur qui évoque la puissance majestueuse d’un glacier tout en célébrant le retour amusant à l’esthétique de l’année 2000. Choisie lors d’un sondage mondial en ligne par 36 % des clients Audio-Technica, cette finition en édition limitée est la toute dernière couleur à intégrer la légendaire gamme M50x.

L’ATH-M50 est le casque de la série M le plus distingué par la critique, plébiscité année après année par les meilleurs ingénieurs du son et journalistes spécialisés dans l’audio. Avec ses transducteurs à large ouverture, ses oreillettes à isolation phonique et sa construction robuste, L’ATH-M50xIB offre une expérience inégalée aux plus exigeants des professionnels audio.

Le casque ATH-M50xBT2 utilise quant à lui la technologie Bluetooth et propose le même son de qualité studio dans une solution sans fil. Le casque M50xBT2 offre une extraordinaire expérience d’écoute, avec une clarté exceptionnelle et une réponse en basses fréquences profonde et précise, ainsi que plus de 50 heures de lecture avec une seule charge. L’utilisateur dispose même, s’il le souhaite, d’une option pour paramétrer les réglages d’EQ du casque grâce à l’app Audio-Technica Connect.

Les deux modèles seront disponibles sur www.audio-technica.com, l’ATH-M50xIB à 189 € et l’ATH-M50xBT2IB à 219 €.