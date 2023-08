On a testé… le Samsung Galaxy Z Fold 5

La gamme Galaxy Z Fold de Samsung est le champion incontesté des téléphones pliables de style livre depuis quatre générations. Mais les douze derniers mois ont vu la concurrence s’intensifier.

Huawei et Honor ont fait sensation en Chine ; Google s’est lancé dans l’action ; OnePlus se prépare à faire de même. Le Galaxy Z Fold 5 est là pour prouver que l’entreprise qui a lancé la tendance le fait toujours mieux. Les mises à niveau exceptionnelles incluent une conception simplifiée qui élimine définitivement l’écart, un processeur personnalisé qui se spécialise dans le multitâche et une grande augmentation de la luminosité de l’écran interne. Ajoutez la dernière version du logiciel OneUI de Samsung et il promet d’être une centrale électrique portable. Ce smartphone pliable est-il suffisamment différent pour conserver l’avance de Samsung ?

Nous avons eu la chance de nous familiariser avec le Z Fold 5 avant la révélation officielle à Unpacked 2023 à Séoul afin de le découvrir. Tenu face à face et fermé, il est difficile de dire si vous regardez le Z Fold 5 ou son prédécesseur. Retournez-le et le seul indice est un flash d’appareil photo déplacé – et le nouveau jeu de couleurs Icy Blue. La ressemblance familiale avec les autres téléphones phares de Samsung reste forte, avec un cadre en métal poli, des coins légèrement arrondis et un verre mat qui a très bien résisté aux empreintes digitales lors de notre session de démonstration.

Vérifiez le haut ou le bas, cependant, et il est immédiatement évident que le Z Fold 5 est une mise à niveau générationnelle. L’écart a disparu, grâce à une charnière de style goutte d’eau qui est toujours aussi solide et prête à rester stable à de grands angles que le téléphone de dernière génération. Il masque également un peu mieux le pli de l’écran intérieur, mais pas à la mesure de certains rivaux.

Il a perdu 10 g par rapport à l’ancien téléphone et est maintenant 2,4 mm plus fin lorsqu’il est plié. Cela fait une petite différence dans votre poche, mais une plus grande dans votre main ; à 253 g, il n’est qu’un peu plus lourd qu’un iPhone 14 Pro Max et se sent plus proche d’un téléphone traditionnel lorsqu’il est replié. Le Huawei Mate X3 est encore plus mince, et le Honor Magic V2 encore plus, mais le premier est entravé en Occident sans le support des services Google, et le second n’a pas encore quitté la Chine.

Samsung est passé à Corning Gorilla Glass Victus 2 pour l’écran extérieur, il devrait donc être plus résistant aux dommages que le modèle sortant. Ce qui n’a pas changé, c’est la cote IPX8, qui est toujours aussi bonne pour résistance à l’eau; le Motorola Razr 40 Ultra gère une meilleure résistance à la poussière, mais n’est pas capable de supporter autant d’humidité.

Sans place pour en ranger un à l’intérieur du téléphone, le stylet numérique S Pen spécifique au Galaxy Z Fold reste une mise à niveau facultative. Cependant, Samsung a allégé son boîtier officiel S Pen Fold Edition. Nous aimons les couleurs contrastées, qui sont beaucoup plus percutantes que les teintes subtiles du téléphone.

Écrans : brillamment lumineux

Après avoir utilisé le Google Pixel Fold et son écran extérieur court mais large depuis un certain temps maintenant, nous ne sommes plus convaincus que grand et étroit est la voie à suivre pour les pliables de style livre. Samsung pense le contraire, il est donc resté avec l’écran familier de 6,2 pouces utilisé pour la dernière fois dans le Z Fold 4. Son format d’image mince de 23,1: 9 a rendu certaines applications et pages Web un peu à l’étroit pendant notre brève session de test, mais peut-être obtiendrions-nous utilisé à nouveau si nous l’utilisions à plein temps.

La dalle est toujours de premier ordre, avec une résolution nette de 2316 × 904, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et des couleurs AMOLED merveilleusement vibrantes. Nous n’avons pas eu la chance de sortir pour voir comment il se débrouillait sous un soleil radieux, mais ce n’était pas un problème pour le Z Fold 4 l’année dernière, nous nous attendons donc à des résultats similaires ici.

Des gains plus importants ont été réalisés sur la dalle intérieure, qui a des lunettes légèrement plus fines cette fois-ci. Il s’agit toujours d’une AMOLED de 7,6 pouces, avec une résolution de 2176 × 1812 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais un amplificateur de luminosité le met à égalité avec la gamme de produits phares traditionnels Galaxy S23 de Samsung. Alors que le Z Fold 4 gérait 1000 nits en mode haute luminosité (HBM) et un pic de 1300 nits, le Z Fold 5 atteint respectivement 1200 nits et 1750 nits.

Nous n’avons pas encore mesuré l’écran pour voir s’il résiste à ces chiffres, mais il a certainement semblé agréable à l’œil lors de notre démonstration pratique. Entièrement lancé, il a donné beaucoup de punch à une bande-annonce de film HDR, avec des reflets dramatiques aux côtés d’ombres profondes. Un examen complet découvrira si les haut-parleurs intégrés sont capables de fournir un son tout aussi attrayant.

Caméras : trio familier

Google n’ayant apporté que récemment son intelligence algorithmique de l’appareil photo à la scène des téléphones pliables, il est un peu décevant de ne pas voir Samsung apporter ses propres mises à niveau importantes cette année. Le Z Fold 5 a le même trio de capteurs arrière, le même jeu de tir selfie avant perforé et la même webcam interne sous-écran que l’année dernière, mais avec une année d’améliorations du traitement d’image sur lesquelles se rabattre.

C’est quand même du matériel capable. Le capteur principal de 50 MP a une large ouverture f/1.8 autofocus double pixel et une stabilisation optique de l’image, il devrait donc être rapide et rapide à verrouiller sur les sujets, même en basse lumière. Il s’est senti parfaitement réactif lors de nos brefs tests, mais nous devrons attendre un examen complet pour décider de la qualité de l’image. Le téléobjectif 10 MP dispose également d’un OIS, qui permet des prises de vue stables avec un zoom optique 3x, et l’ultra large 12 MP a un champ de vision de 123 degrés pour vraiment serrer davantage chaque scène dans chaque cliché.

Nous ne nous attendons pas à une amélioration majeure de la qualité de la webcam sous-écran 4 MP, qui était utile pour les appels vidéo sur le Z Fold 4 sortant mais plutôt floue pour les images fixes. La caméra frontale 10 MP, f/2.2 s’en tirera certainement mieux. Les quelques selfies que nous avons pris lors de l’événement de preview semblaient détaillés et bien exposés sur l’écran du téléphone.

L’application appareil photo possède tous les modes et fonctionnalités habituels, y compris un double aperçu pour aider vos sujets à voir sur l’écran extérieur comment vous les cadrez à l’aide de l’écran intérieur.

Expérience logicielle : rester productif

Le multitâche est l’une des principales raisons d’envisager un téléphone pliable, et c’est quelque chose que Samsung fait mieux que quiconque en ce moment. La version du Z Fold 5 sur Android 13 vous permet d’ouvrir trois applications à la fois sur l’écran intérieur, plus une quatrième dans une fenêtre flottante. La barre latérale coulissante facilite également le masquage et l’affichage de ces fenêtres maintenant (cela pouvait être un peu fastidieux auparavant).

La barre des tâches le long du bord inférieur est toujours visible, vous permettant de sauter dans vos applications préférées sans revenir d’abord à l’écran d’accueil. De nouveaux raccourcis dynamiques s’affichent jusqu’aux quatre dernières applications utilisées en plus de vos favoris, vous n’avez donc pas à les rechercher dans le menu Récents. Ils sont tous encore petits et plus faciles à enfoncer avec un S Pen qu’avec votre doigt, mais c’est toujours une option plus astucieuse que les autres pliables que nous avons essayés.

L’interface OneUI est plus complète que jamais, avec une large sélection d’applications Samsung en plus de celles de Google. Il existe quelques barres d’outils et options de menu supplémentaires pour les nouveaux arrivants, mais cela ne devrait pas prendre longtemps pour s’acclimater. Les fonctionnalités spécifiques au pliage incluent le mode Flex, qui s’active lorsque le téléphone est à moitié ouvert pour une lecture vidéo mains libres. C’était un peu basique l’année dernière, mais il bénéficie maintenant de boutons de rembobinage et d’avance rapide, ainsi que d’une barre d’outils personnalisable pour mettre des choses comme le contrôle du trackpad à portée de main.

Performances et autonomie

Étant donné que Samsung s’est associé à Qualcomm pour mettre un processeur Snapdragon 8 Gen 2 personnalisé dans chaque combiné Galaxy S23, nous ne sommes pas surpris de le voir faire une autre apparition pour le Z Fold 5. Le silicium est cadencé plus haut que la puce standard, donc offre un petit grognement supplémentaire lorsque les températures le permettent. 12 Go de RAM et un trio d’options de stockage sont exactement ce que nous attendons d’un produit phare pliable.

Les applications de référence étaient hors limites lors de notre bref essai pratique avec le téléphone, mais autrement, elles semblaient très accrocheuses ; les applications se sont ouvertes presque instantanément, le multitâche n’a jamais été un problème et quelques minutes d’enregistrement vidéo 4K ne l’ont pas soudainement transformé en fournaise. Nous nous attendons à des performances comparables à celles du Galaxy S23 Ultra aux capacités immenses, ce qui est de bon augure pour les joueurs ainsi que pour ceux qui cherchent à faire leur travail.

Combien de temps il durera loin du secteur est une inconnue pour le moment. La capacité de la batterie n’a pas changé depuis l’année dernière, à 4400 mAh, et bien que le processeur soit un peu plus économe en énergie, l’écran intérieur plus lumineux aspirera sûrement un peu plus de jus. Samsung estime qu’une heure supplémentaire de lecture vidéo ou de jeu doit être réaliste, ce qui signifie une journée de travail complète d’utilisation et de branchement avant le coucher. Nous testerons la théorie dans notre examen complet un peu plus près du lancement.

Aucun grand progrès n’a été fait sur le front de la charge, qui reste un peu derrière les meilleurs téléphones pliables. Le Z Fold 5 devrait prendre en charge des recharges de 25 W via USB-C, ce qui est officiellement suffisant pour 50 % en une demi-heure, et peut gérer 15 W sans fil via un chargeur compatible Qi. Le Huawei Mate X3 peut gérer une charge filaire de 66 W et une charge sans fil de 50 W, ce qui est nettement plus rapide.

Verdict – Samsung Galaxy Z Fold 5

Le Galaxy Z Fold 4 de l’année dernière était déjà un super téléphone pliable, avec seulement quelques aspérités. L’écart a disparu, le pli moins visible, les lunettes intérieures à peine là.

L’écran extérieur haut et fin peut encore être un point de friction pour certains, et nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que certains rivaux ont maintenant l’avantage sur la conception et les dimensions, mais le Fold 5 compense cela avec toute la puissance que vous attendez. d’un vaisseau amiral de 2023. C’est aussi toujours le roi de la productivité, avec un support de stylet et plus d’options multitâches que n’importe quelle alternative de pliage.

Nous garderons un œil attentif sur l’autonomir de la batterie et vérifierons s’il peut améliorer le Pixel Fold sur le front de la photographie une fois que nous en aurons un pour un examen complet, mais les premières impressions sont que cela semble aussi complet qu’un téléphone pliable que Samsung a jamais produit.