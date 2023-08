Formule E : Envision Racing sacré par équipe

• Menée par le Team Principal français Sylvain Filippi, l’équipe Envision Racing est sacrée par équipe après la victoire de Nick Cassidy lors du London E-Prix, dernière course de la saison 9. Le pilote Néo-Zélandais devance en course Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) et Jake Dennis (Avalanche Andretti) • Hier, Jake Dennis, le pilote Avalanche Andretti a remporté le titre de Champion du Monde des pilotes. Il est suivit au classement par Nick Cassidy et Mitch Evans. • Jean-Eric Vergne (DS Penske) termine cinquième cette saison, Norman Nato (Nissan FE) est dixième et le rookie Sacha Fenestraz (Nissan FE) termine seizième. • Rendez-vous en Janvier 2024 pour la saison 10.

Nick Cassidy a mené la charge pour Envision Racing dans des conditions extrêmement difficiles et humides lors d’un Hankook London E-Prix retardé, 16e et dernière manche du Championnat du Monde ABB FIA Formula E 2022/23. Le Néo-Zélandais aura mené des feux au drapeau assurant le sacre de son équipe pour la première fois et devance en course son compatriote Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) et le nouveau Champion du Monde de Formule E Jake Dennis (Avalanche Andretti).

Pour le français Sylvain Filippi, Directeur Général et Chief Technical Officer de l’équipe Envision Racing : “Cela nous a pris neuf ans et c’est une sensation incroyable. Ça a été une saison incroyable, nous avons été si proche. C’est un travail incroyable de la part de l’équipe et comme vous le savez, nous étions en concurrence très serrée avec Jaguar, mais nous avons eu la voiture la plus incroyable. Elle est extrêmement rapide et nous a menée là où nous en sommes aujourd’hui. Nous nous sommes encouragés hier et avons dû avoir une discussion d’équipe jusqu’à tard hier soir pour ressouder tout le monde. Notre équipe est très performante et je suis tellement fier d’eux ».

La Jaguar I-TYPE 6 d’Envision Racing avait l’avantage du rythme, mais elle semblait aussi plus performante sur le plan de l’énergie. Ce résultat permet à Cassidy de prendre la deuxième place du classement des pilotes. La sixième place de Sébastien Buemi aujourd’hui conforte le titre de l’équipe cliente Jaguar, dépassant l’équipe d’usine Jaguar TCS Racing de 12 points au classement final, la septième place de Sam Bird ne permettant pas d’engranger les points manquants.

Avec 252 points, Avalanche Andretti, l’équipe cliente Porsche, termine troisième et devance également son équipe d’usine TAG Heuer Porsche de 10 points. Les Français de DS Penske terminent la saison cinquième par équipe avec 163 points.

Le Français Norman Nato (Nissan FE) termine quatrième aujourd’hui devant le champion du monde sortant Stoffel Vandoorne (DS PENKSE). Le top 10 est complété par Nico Mueller (ABT CUPRA) huitième, Dan Ticktum (NIO 333) neuvième, et Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche) dixième.

Sacré Champion du Monde lors de la quinzième manche hier à Londres, Jake Dennis termine avec 30 points d’avance sur Nick Cassidy dans la course au titre individuel, avec Evans troisième, Wehrlein quatrième et Jean-Eric Vergne cinquième.