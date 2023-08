Jake Dennis sacré Champion du Monde 2023 de Formule E

Le Britannique Jake Dennis (Avalanche Andretti) est sacré Champion du Monde 2023 de Formule E. Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) remporte le London E-Prix devant Jake Dennis, une deuxième place suffisante pour lui assurer d’ores-et-déjà le titre avant la dernière course de la saison demain. Sebastien Buemi (Envision Racing) complète le podium. Les Français Jean-Eric Vergne (DS Penske) et Sacha Fenestraz (Nissan FE) n’ont pas terminé la course. Norman Nato (Nissan FE) termine 10e. Rendez-vous pour les deux dernières manches de la saison à Londres les 29 et 30 Juillet qui verra le couronnement du prochain Champion du Monde de Formule E.

Dennis s’est lancé dans la course avec 24 points d’avance sur Nick Cassidy (Envision Racing). Le Kiwi parti en pole a mené les premières tours avant de céder la première place à son compatriote Evans au tour 11 et la deuxième place à son coéquipier Sébastien Buemi. Mais les pilotes Envision sont entrés en contact, endommageant l’aile avant de Cassidy coincée sous sa roue avant gauche. Une tentative de réparation a été effectuée, mais sa course a dû être arrêtée prématurément – un challenger de moins à gérer pour Dennis.

Les débris ont forcé un premier passage de la safety car, regroupant le peloton. Ce fût au tour de Wehrlein et Hughes de s’accrocher au virage 1, laissant la Porsche irréparable, alors que l’équipe est encore en lice pour le titre par équipe. Sacha Fenestraz pour Nissan FE a perdu le contrôle de sa voiture et a terminé violemment dans le mur, heureusement sans conséquence pour l’intégrité physique du pilote Franco-Argentin, mais déclenchant le premier drapeau rouge d’une course qui virera au chaos.

Au redémarrage, Evans a pris la tête, Dennis se frayant un chemin en troisième place – ce qui alors suffisait pour lui assurer le titre. Puis un mouvement trop optimiste de Norman Nato (Nissan FE) dans l’avant-dernier virage du tour 34 a provoqué une réaction en chaîne invraisemblable provoquant un embouteillage et imposant un autre drapeau rouge.

L’énième redémarrage, ressemblait davantage à un sprint sur trois tours, Dennis n’ayant qu’à tenir bon pour s’assurer les honneurs. Après un dépassement sur Antonio Felix Da Costa (TAG Heuer Porsche), il a d’autant plus conforté son titre devant le soutien de ses fans à domicile. Da Costa prendra une pénalité le faisant sortir du podium au profit de Sébastien Buemi (Envision Racing).

Dennis est sacré champion du monde des pilotes avec 213 points, devant Evans et ses 176 points avant la toute derrière manche de la saison 9 à Londres demain dimanche 30 juillet.

La course au titre par équipes se terminera demain avec Envision Racing actuellement en tête devant Jaguar TCS Racing et TAG Heuer Porsche accroché à la troisième place.