Une ouvelle montre Olympique OMEGA pour célébrer Paris 2024

Dans exactement un an, le monde entier se tournera vers la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour lancer le compte à rebours de cet événement sportif

historique, le Chronométreur Officiel de l’événement, OMEGA, présente un tout nouveau

garde-temps, doté d’une touche d’or.

La Seamaster Diver 300M “Paris 2024” Special Edition a été conçue pour rendre hommage aux Jeux de la XXXIIIème Olympiade. Cette édition des Jeux Olympiques marquera la 31e

participation d’OMEGA en tant que Chronométreur Officiel, un rôle que la Maison remplit

depuis 1932. Ce nouveau garde-temps de 42 mm ne sera disponible que dans les boutiques OMEGA de la ville hôte, Paris. Cette montre est fabriquée en acier inoxydable et en or 18K Moonshine, alliage d’or jaune propre à OMEGA, qui offre une teinte plus subtile ainsi qu’une grande résistance à la décoloration. En tant que garde-temps des Jeux Olympiques, l’utilisation de l’or rappelle les médailles convoitées que chaque athlète s’efforce d’obtenir. L’or a été utilisé pour la lunette de la montre, qui présente une échelle de plongée structurée au laser en relief positif, ainsi qu’un point de Super-LumiNova à 12 heures.

Le cadran gravé au laser attire également le regard. Réalisé en céramique blanche, il présente une finition mate avec des vagues polies en relief. Sur l’affichage de la date à 6 heures, OMEGA a astucieusement utilisé la typographie Paris 2024 pour inscrire les chiffres en noir, tandis que l’aiguille centrale des secondes porte l’emblème Paris 2024.

Ce ne sont pas les seuls détails qui distinguent ce garde-temps original, en effet le fond du

boîtier commémoratif révèle un médaillon en or 18 carats Moonshine. Incrusté, il comporte

l’élément distinctif de l’emblème de Paris 2024, poli sur un fond sablé au laser. Ce médaillon est parfaitement complété par les mots estampillés “Paris 2024” ainsi que les anneaux olympiques en acier inoxydable, qui sont polis sur une structure givrée, pour compléter ’emblème de Paris 2024.

Au poignet, la montre est portée sur un bracelet en acier inoxydable doté du nouveau système breveté permettant le changement rapide du bracelet. Permettant d’effectuer aisément l’échange contre un bracelet en caoutchouc bleu, blanc ou rouge, ou même un bracelet NATO dédié à Paris 2024.

Bien entendu, dans l’esprit de l’excellence sportive, cette Seamaster Diver 300M est complétée par les normes les plus élevées en matière de précision et de performance. Le Master Chronometer Co-Axial 8800, ainsi que l’ensemble de la montre, ont été testés et certifiés par l’Institut fédéral suisse de métrologie (METAS) pour répondre au plus haut niveau d’exigence.

Omega Seamaster Diver 300M Paris 2024 – Réf. 522.21.42.20.04.001 – 8900 €