Le dernier ampli Studio JTM de Marshall remonte le temps

La plupart des audiophiles savent que Marshall existe et produit du matériel audio de haute qualité depuis un certain temps. Tout a commencé avec des amplis, et le dernier-né de la marque rend hommage à l’un des premiers. Il existe un nouveau modèle Studio JTM, inspiré de l’original très apprécié de 1962. Ce modèle léger célèbre le 100e anniversaire du regretté fondateur Jim Marshall.

Plus frappant encore, vous constaterez que le nouveau Studio JTM semble très familier. Marshall utilise le même tissu de couleur fauve sur le devant, la même marque noir sur or et même le même logo de cercueil en émail rouge. Tous les raccords, boutons et luminaires de l’ampli sont conformes à la période. Bien que nouveau dans les rayons, ce kit vous ramènera dans les années 60.

En alimentant le nouveau Studio JTM, vous trouverez bon nombre des mêmes composants que l’original. Le dernier modèle contient des valeurs de préampli ECC83, des lampes d’ampli de puissance 5881, un séparateur de phase ECC83 et un haut-parleur G12M-65 Creamback Celestion. Marshall promet un son chaud et polyvalent qui vous ramènera à l’époque du rock and roll, du vrai. Terry Marshall, fils de Jim Marshall et créateur du JTM45 original, a déclaré : « Lorsque j’ai entendu le Studio JTM en démo, je me suis revu avec mon JTM45 d’origine. C’était mon son… Nous touchons là à quelque chose de vraiment spécial ! »

Le nouveau modèle Studio JTM de Marshall est disponible dès maintenant auprès de la marque. Vous trouverez plusieurs configurations disponibles, vous permettant de choisir le kit dont vous avez besoin pour votre configuration audio.

Tête d’ampli ST20H 20 W : 1255€

Combo ST20C 20 W : 1493€

Baffle ST112 1×12” : 659 €

Baffle ST212 2×12” : 893 €