TCL P74, une TV 4K impressionnante

Des téléviseurs 85 pouces et 98 pouces avec prise en charge HDR

Si vous cherchez un nouveau téléviseur à claquer sur votre mur, vous avez sans doute pensé que plus grand signifie mieux. Et la dernière série de téléviseurs de TCL s’adresse à ceux qui souhaitent augmenter leur dose de divertissement. La nouvelle série P74 se concentre sur le divertissement sur grand écran, avec un modèle de 85 pouces et un modèle de 98 pouces. Les télés de TCL sont souvent plus abordables, donc la dernière offre de la marque pourrait bien vous tenter.

Avec des dalles aussi grands, la qualité de l’image est plus importante que jamais. TCL veille à ce que la série P74 soit à la hauteur du défi, avec des fonctionnalités d’écran immersives. Ces panneaux LED sont 30 % plus lumineux que les offres standard, vous offrant une image plus lumineuse et plus immersive. Les téléviseurs prennent en charge plus d’un milliard de couleurs, vous pouvez donc être sûr que le contenu est éclatant et que les couleurs sont précises. De plus, vous trouverez une mise à l’échelle avancée pour le contenu non 4K.

En plus de tout cela, ces téléviseurs sont livrés avec le dernier support pour le contenu HDR. Vous trouverez Dolby Vision et HDR10+ sur les deux modèles, avec Dolby Vision IQ sur le 98 pouces. Et l’audio brille également, avec une prise en charge complète du son surround Dolby Atmos. En standard, ces téléviseurs offrent un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais la plus grande option peut les pousser à 144 Hz en standard et à 240 Hz pour les jeux. Le modèle de 98 pouces intègre également un haut-parleur et un subwoofer Onkyo 2.1 pour un son plus puissant.

En tant que téléviseurs intelligents, vous trouverez un support pour toutes vos applications de streaming préférées sur la série P74. Cela inclut Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV, HBO MAX, etc. Il exécute Google TV avec l’assistant Google intégré, de sorte que vous pouvez accéder à l’assistant intelligent avec une interface utilisateur simple et des recommandations personnalisées.

Envie de regarder la télé sur grand écran chez vous ? La nouvelle série P74 de TCL sera disponible à l’achat dans les mois à venir. Le modèle de 85 pouces arrive sur les tablettes en août, suivi de près par le modèle de 98 pouces en septembre. Les informations sur les prix n’ont pas encore été annoncées, alors attendez-vous à en savoir plus à l’approche du lancement.