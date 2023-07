Samsung Galaxy Tab S9, un trio de merveilles tactiles, mais des prix en hausse

Trois tailles d’écran, deux couleurs, un S Pen… Voici la Samsung Galaxy Tab S9.

Samsung continue de s’imposer sur le territoire d’Apple avec son dernier trio de tablettes Android haut de gamme. La Galaxy Tab S9 Ultra éclipse même le plus grand iPad actuellement en vente, tandis que les Tab S9 et Tab S9+ sont toute en performance avec le dernier processeur Snapdragon. Toutes les trois sont dotés d’une résistance à l’eau IP68 – une première pour une ardoise grand public.

Avec un écran géant de 14,6 pouces, la Tab S9 Ultra reste la meilleure du groupe et est prête à remplacer votre ordinateur portable. La Tab S9+ descend à un écran encore substantiel de 12,4 pouces, tandis que la vanille Tab S9 a un écran de 11 pouces. Tous les trois ont des dalles AMOLED 120 Hz avec des résolutions supérieures à Full HD et une prise en charge HDR. Des haut-parleurs 20 % plus grands que la génération précédente promettent un son percutant, et la prise en charge de Dolby Atmos offre un son spatial plus attrayant.

La station d’accueil magnétique à l’arrière de chaque tablette est désormais bidirectionnelle, donc peu importe dans quel sens vous placez le S Pen fourni – il sera toujours prêt pour la prochaine fois que vous en aurez besoin. Cette dernière version est également classée IP68, elle peut donc aller partout où les tablettes le peuvent. Pour les artistes sérieux, le S Pen Creator Edition en option intensifie les choses avec une détection d’inclinaison améliorée, un design unique et plusieurs pointes de stylet interchangeables.

Ce trio de tablettes est entièrement usiné en aluminium, avec des dimensions ultra-sveltes. Ils seront lancés dans les couleurs Graphite et Beige, et un choix de modèles Wi-Fi uniquement ou compatibles 5G.

Les trois modèles sont alimentés par le même Snapdragon 8 Gen 2 pour les processeurs Galaxy que l’on trouve dans les smartphones Galaxy S23 de Samsung. Personnalisé par Qualcomm avec des performances supplémentaires par rapport à la puce d’origine, cela devrait en faire les tablettes Android les plus puissantes du moment le jour du lancement.

La Tab S9 Ultra est livrée avec 12 ou 16 Go de RAM et 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage. Il a la plus grande batterie des trois, à 11 200 mAh. La Tab S9+ est dotée de 12 Go de RAM à tous les niveaux, avec 256 Go ou 512 Go de stockage et une batterie de 10 090 mAh. La Tab S9 standard a la plus petite batterie du lot à 8400 mAh, et le modèle de base se contente de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage, bien qu’il existe également un modèle de 12 Go/256 Go si vous voulez une capacité supplémentaire ou plus de multitâche.

Du côté de la photographie, la Tab S9 s’en tient à une seule caméra arrière de 13 MP, tandis que la Tab S9+ et la Tab S9 Ultra ajoutent un vivaneau ultra large de 8 MP dans le mix. À l’avant, les Tab S9 et S9+ ont une caméra selfie ultra large de 12 MP intégrée dans la lunette ; la Tab S9 Ultra gagne un deuxième capteur 12MP, contenu dans une encoche qui ronge l’écran.

Tous les trois fonctionnent sous Android 13, avec l’interface OneUI de Samsung au sommet. Cela apporte le mode DEX pour connecter un moniteur externe et servir de poste de travail de bureau, le multitâche sur écran partagé et une barre des tâches omniprésente pour lancer rapidement vos applications préférées. Le multi-contrôle vous permet également de gérer votre smartphone Samsung à l’aide de l’écran de la tablette, pour un partage rapide des fichiers.

Samsung a également renforcé son support tiers pour 2023, apportant des applications de grands noms telles que GoodNotes (l’application de prise de notes la plus populaire sur iOS), LumaFusion pour le montage vidéo, Clip Studio Paint et l’outil de conception ArcSite CAD.

La nouvelle gamme est en pré-commande dès maintenant sur le site Web de Samsung, avec des appareils qui devraient commencer à être expédiés le 11 août aux côtés des smartphones Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 et des appareils portables Galaxy Watch 6.

La Galaxy Tab S9 sera commercialisée à partir de 929 euros en Europe pour la version Wi-Fi. Soit environ 140 € de plus que la Galaxy Tab S8. La version 256 Go sera vendue à 1049 euros, contre 819 euros auparavant. La Galaxy Tab S9+, sera à 1149 euros en 256 Go et 12 Go de RAM, contre 1059 € auparavant. Enfin, la Galaxy Tab S9 Ultra sera à 1369 € avec 256 Go de stockage.