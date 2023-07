Samsung Galaxy Z Fold 5, un smartphone pliable plus fin, plus intelligent et très cher !

Les fans de smartphones pliants ont un nouvel objet de désir. Le Samsung Galaxy Z Fold 5 apporte un design raffiné qui bannit enfin l’écart d’affichage pour de bon, un écran interne plus lumineux et des composants internes personnalisés hérités de la série Galaxy S23. Il rejoindra presque certainement les rangs des meilleurs téléphones pliables lorsqu’il débarquera dans les magasins en août.

Une nouvelle charnière de style goutte d’eau en aluminium léger permet au Z Fold 5 de se fermer complètement, sans espace visible entre les deux moitiés comme sur le Z Fold 4 sortant. Samsung a réduit les dimensions, il n’est donc plus que de 13,4 mm une fois plié – 2,4 mm de moins que le téléphone de dernière génération. Il est également 10 g plus léger, à 253 g, et reste résistant à l’eau IPX8

Il y a toujours un écran AMOLED mince de 6,2 pouces à l’avant, avec une résolution de 2316 × 904 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Seulement cette fois, il est protégé par Corning Gorilla Glass Victus 2, il devrait donc être 25% plus résistant aux rayures et aux éraflures que le modèle de l’année dernière. À l’intérieur, les cadres de l’écran ont été considérablement amincis, tout en conservant le même panneau AMOLED flexible de 7,6 pouces. Ici, la résolution atteint à nouveau 2176 × 1812 et le taux de rafraîchissement à 120 Hz. La luminosité a cependant reçu un gros coup de pouce pour 2023, mettant le phare pliable à égalité avec les téléphones Galaxy S23 plus traditionnels de Samsung; il gérera désormais 1200 nits en mode haute luminosité (HBM), contre 1000 nits auparavant et un pic de 1750 nits – une avancée significative par rapport aux 1300 nits du Z Fold 4.

Il fonctionne toujours bien avec le stylet numérique optionnel S Pen Fold Edition de Samsung, qui a été certifié IP68 résistant à la poussière et à l’eau pour sa dernière itération. Il n’y a toujours pas de fente à l’intérieur du téléphone pour en stocker un, mais l’accessoire de boîtier S Pen Fold Edition a été au régime d’urgence ; en ajoutant seulement 4,35 mm à la majeure partie du téléphone, il est plus de 40% plus mince que le boîtier de l’année dernière.

À l’intérieur, l’alimentation provient du même processeur Snapdragon 8 Gen 2 personnalisé que celui de la gamme Galaxy S23. Une chambre à vapeur plus grande aide à garder les températures sous contrôle, ce qui signifie que les performances devraient être une amélioration significative par rapport au Fold de la génération précédente. Il y a aussi 12 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage – si vos poches sont suffisamment profondes. La capacité de la batterie reste à 4400 mAh, mais le silicium plus efficace devrait signifier environ une heure supplémentaire de jeu ou de lecture vidéo.

Il fonctionne sous Android 13, avec la dernière version de l’interface OneUI de Samsung en haut. La barre des tâches toujours visible fait son retour, ajoutant jusqu’à quatre applications récentes aux côtés de tous les favoris épinglés pour faciliter le multitâche. Le Z Fold 5 reste le seul pliable capable de gérer trois applications à écran partagé à la fois – plus une quatrième dans une fenêtre contextuelle. Il sera plus facile d’afficher et de masquer les fenêtres contextuelles à l’aide d’une barre latérale coulissante. Le mode Flex, qui place des raccourcis pratiques sur la moitié inférieure de l’écran lorsqu’il est ouvert à mi-chemin, ajoute une nouvelle barre d’outils réglable et des boutons de rembobinage/avance rapide de la vidéo.

Peu de choses ont changé sur le front de la photographie, avec un trio de caméras arrière, une webcam perforée de 10 MP sur l’écran de couverture et un vivaneau de 4 MP sous l’écran intérieur pour les selfies et les appels vidéo. Le grand angle 50 MP obtient une stabilisation optique de l’image, tout comme le téléobjectif 10 MP, qui est bon pour le zoom optique 3x. L’Ultrawide colle avec un capteur 12 MP. Il bénéficie d’un an d’améliorations du traitement de l’image et d’un mode de double aperçu qui permet à votre sujet de se voir sur l’écran avant pendant que vous cadrez une photo à l’aide de l’intérieur.

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 est en pré-commande maintenant dans les couleurs Icy Blue, Phantom Black et Cream, avec des prix à partir de 1899 € pour un modèle avec 256 Go de stockage. Attendez-vous à payer 2039 € pour 512 Go, ou 2279 € pour une capacité gigantesque de 1 To. Les appareils devraient commencer à être expédiés à partir du 11 août.