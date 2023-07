Le Samsung Galaxy Z Flip 5 voit grand avec un énorme écran extérieur

Alors que la concurrence sur les téléphones pliables se réchauffe plus vite qu’un incendie de forêt, Samsung a tout mis en œuvre pour rester en tête. Le Galaxy Z Flip 5 débarque avec une charnière révisée qui permet à la coque de se fermer complètement, ne laissant aucun espace visible et réduisant le pli de l’écran intérieur, tout en serrant également un énorme écran secondaire à l’extérieur.

La fenêtre flexible de 3,4 pouces domine la moitié avant du téléphone, avec une découpe angulaire pour faire de la place pour les objectifs à double caméra. Il est 278 % plus grand que le maigre écran de couverture de 1,9 pouces du Z Flip 4 et entièrement personnalisable avec des widgets, des photos et des cadrans d’horloge colorés. Il existe 13 widgets sur mesure au lancement, avec prise en charge d’applications tierces de premier plan telles que WhatsApp et Spotify. Glisser vers la gauche et vers la droite fait défiler les widgets actifs un par un, ou une pincée les affiche tous à la fois pour trouver rapidement celui que vous voulez.

Vous pourrez également répondre aux messages entrants à l’aide d’un clavier QWERTY complet sans avoir à ouvrir le téléphone au préalable, accéder aux raccourcis des paramètres rapides et ouvrir Samsung Wallet pour les paiements et les laissez-passer numériques.

Le Z Flip 5 mesure désormais 6,9 mm d’épaisseur lorsqu’il est ouvert et 15,1 mm lorsqu’il est plié, soit une réduction de 2 mm par rapport au téléphone sortant. Il est toujours fabriqué en aluminium et disponible dans une gamme de teintes pastel, mais prendra désormais un peu moins de place dans votre poche.

Au lieu de trois options de stockage, ce Z Flip 5 propose seulement deux choix : 256 Go ou 512 Go. Les deux sont alimentés par le processeur Snapdragon 8 Gen 2 personnalisé qui a fait ses débuts avec la gamme Galaxy S23 plus tôt cette année, couplé à 8 Go de RAM. Il promet une amélioration des performances saines et devrait également offrir une meilleure autonomie de la batterie, bien que la cellule de 3700 mAh soit inchangée par rapport à l’année dernière. Les vitesses de charge filaire et sans fil sont également identiques, et vous pouvez toujours recharger votre autre technologie lorsque vous avez du jus à revendre.

Le Z Flip 5 fonctionne sous Android 13, avec l’interface OneUI de Samsung en cours d’exécution. Il a reçu quelques mises à jour mineures de l’année dernière, y compris des commandes multimédias repensées lors de l’utilisation du mode Flex. Ouvrez le téléphone à moitié pour une lecture vidéo mains libres, et la moitié inférieure vous permet désormais de revenir en arrière et d’avancer rapidement, ainsi que d’afficher le titre et la vignette du contenu en cours de lecture.

Samsung n’a pas vraiment bousculé les choses sur le front de la photographie, s’en tenant à la même paire de capteurs 12 MP que la génération précédente. Cependant, ils bénéficient d’une année d’améliorations du traitement de l’image et les objectifs ont été mis à niveau pour réduire l’éblouissement de la lumière. Les photos et vidéos en basse lumière sont également promises à un pas en avant par rapport à l’année dernière.

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 est en précommande dès maintenant sur le site de Samsung, dans les couleurs Mint, Lavender, Graphite et Cream. Les prix devraient commencer à partir de 1199 € pour le modèle 256 Go ; la version 512 Go sera à 1339 €. Les appareils devraient commencer à arriver chez les acheteurs à partir du 11 août.