Lenovo Tab P12, la tablette prête pour la rentrée scolaire

Les étudiants qui cherchent à abandonner leur vieil ordinateur portable croustillant avant la nouvelle année scolaire seront bien servis avec la dernière ardoise multifonctionnelle de Lenovo. Le Lenovo Tab P12 combine le divertissement sur grand écran avec un clavier amovible et un stylet fourni, il devrait donc faire face à tous les aspects de l’éducation.

Avec une résolution ultra-nette de 2944 × 1840 s’étendant sur 12,7 pouces, la Tab P12 devrait être à la hauteur d’un ordinateur portable ultraportable typique en termes de taille et contient suffisamment de pixels pour rendre justice aux vidéos en streaming Full HD. Les quatre haut-parleurs certifiés Atmos et accordés par JBL promettent également d’offrir un véritable coup de poing sonore. À 615 g avant de brancher le clavier, il est assez léger pour être transporté à peu près n’importe où.

Le clavier a la même course de touche rapide et la même forme concave que la gamme d’ordinateurs portables ThinkPad de Lenovo, avec un tas de raccourcis pour accélérer votre travail. Il y a aussi un pavé tactile intégré pour vous éviter d’atteindre le tableau et de toucher l’écran tactile. Le Lenovo Tab Pen Plus fourni vous permet de dessiner ou de prendre des notes, en détectant la pression pour une sensation plus semblable à celle d’un stylo. Le logiciel Freestyle de la société permet également à la Tab P12 de servir de bloc de dessin sans fil pour Windows.

À l’intérieur, la Tab P12 est alimentée par un processeur octa-core MediaTek Dimensity 7050, couplé à 4 Go ou 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage intégré. Il y a aussi un emplacement pour carte microSD pour ajouter de la capacité supplémentaire plus tard. Lenovo estime que la batterie de 10 200 mAh est bonne pour dix heures de lecture vidéo, elle devrait donc durer confortablement toute une journée de conférences.

La version modifiée d’Android 13 qu’il exécute a été optimisée pour le multitâche de haut niveau, avec jusqu’à quatre applications en écran partagé ou cinq fenêtres flottantes.

Vous bénéficiez également d’une caméra arrière de 8 MP avec autofocus, ainsi que d’une webcam frontale de 13 MP avec un large champ de vision pour vous enfoncer beaucoup plus dans la scène pendant les appels vidéo.

La Lenovo Tab P12 arrivera en Europe plus tard ce mois-ci, soit en bundle avec le clavier et le stylet Pen Plus inclus pour 499 €, soit en combo tablette/stylo pour 399 €.