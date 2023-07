La Samsung Galaxy Watch 6 fonctionne sous WearOS 4

Les nouveaux processeurs promettent une interface utilisateur réactive et une durée de vie de la batterie plus longue.

Samsung est officiellement le premier à sortir une smartwatch WearOS 4. La Galaxy Watch 6 débarquera en août, avec des lunettes plus minces, des processeurs plus rapides et des batteries plus durables, ainsi que la dernière version du système d’exploitation portable de Google. Elle sera rejointe par la Watch 6 Pro, qui ressuscite la lunette tournante pour l’occasion.

La Watch 6 arrive avec des options de boîtier de 40 mm et 44 mm, tout comme la série Galaxy Watch 5 de l’année dernière, mais les cadres d’affichage plus petits laissent de la place aux dalles AMOLED 20 % plus grands qu’auparavant. Au lieu d’écrans circulaires de 1,2 pouces et 1,4 pouces, vous obtenez des écrans plus substantiels de 1,3 pouces et 1,5 pouces.

La Watch 6 plus compacte, d’un diamètre de 40 mm, est disponible dans les options de couleur graphite et or, tandis que la version 44 mm sera disponible en graphite ou en argent. Elles sont étanches IP68 et 5 ATM, ce qui signifie que vous pouvez les emmener nager aussi bien que sous la douche. Les deux sont livrés avec un Sport Band prêt pour l’exercice.

Les nouveaux processeurs double cœur Exynos W930 promettent une amélioration des performances et de l’efficacité par rapport aux puces trouvées dans la Galaxy Watch de l’année dernière, et il y a maintenant 2 Go de RAM pour aider à accélérer les temps d’ouverture des applications – contre 1,5 Go dans les anciens modèles. Cela devrait aider WearOS 4 à fonctionner correctement, même avec l’interface One UI 5 Watch de Samsung.

Les deux modèles de Galaxy Watch 6 ont des batteries plus grosses cette année. La version 40 mm a une cellule de 300 mAh, contre 284 mAh l’année dernière, tandis que la montre de 44 mm a 425 mAh – un coup de pouce plus petit, mais toujours bienvenu par rapport à la batterie de 410 mAh vue dans l’ancien modèle. Samsung prévoit jusqu’à 30 heures d’autonomie au poignet avec l’affichage permanent activé avant que vous n’ayez besoin de recharger, ou 40 heures avec l’écran éteint.

WearOS 4 est principalement axé sur l’efficacité, mais Samsung s’est assuré d’ajouter une poignée de nouvelles applications et fonctionnalités qui lui sont propres. Vous pouvez désormais créer des zones de fréquence cardiaque personnalisées pour vos entraînements, enregistrer des routines entièrement personnalisées et un mode de course sur piste dédié pour la première fois. Le suivi du sommeil a également été revu, utilisant la multitude de capteurs internes pour enregistrer l’oxygène sanguin et la température de la peau ainsi que pour mesurer les phases de sommeil. Elle fournira des conseils d’entraînement au sommeil et enregistrera tout ronflement. Pendant la journée, la Galaxy Watch 6 surveillera les chutes, prédira les cycles menstruels et enregistrera votre ECG, votre fréquence cardiaque et votre tension artérielle.

En précommande dès maintenant, les Galaxy Watch 6 seront commercialisées à compter du 11 août. Le modèle 40 mm coûtera 319 € (Bluetooth) ou 369 € (4G) ; la Watch 6 44 mm coûtera 30 € supplémentaires en Bluetooth et en 4G. Le modèle Classic 43 mm sera proposé à 419 € (Bluetooth) ou 469 € (4G), et la version 47 mm 449 € (Bluetooth) ou 499 € (4G).