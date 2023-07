La Samsung Galaxy Watch 6 Classic resssuscite la lunette tournante

Samsung ramène une des fonctionnalités préférées des fans pour sa dernière smartwatch stylée. La Galaxy Watch 6 Classic comprend une lunette tournante, qui est devenue un must pour la génération précédente, tout en améliorant le suivi de la santé et l’autonomie de la batterie. La Galaxy Watch 5 de l’année dernière figurait parmi les meilleures montres intelligentes, donc la nouvelle, mieux équipée, a de bonnes chances de faire de même.

Lancée dans des tailles d’écran de 43 mm et 47 mm aux côtés des plus petites Galaxy Watch 6 de 40 mm et 44 mm, la Watch 6 Classic est la plus grande smartwatch de Samsung à ce jour – mais une lunette 15 % plus fine que la Galaxy Watch 4 Classic signifie qu’elle ne devrait pas entièrement dominer votre poignet. La montre elle-même est usinée en acier inoxydable, finie en noir ou en argent, et l’écran circulaire AMOLED est protégé par un verre saphir. Une résistance à l’eau de 5 ATM et un indice de protection IP68 signifient qu’il fera face aux douches, aux piscines et à l’eau libre.

Chaque Watch 6 Classic est livrée avec un bracelet de montre en cuir écologique adapté à l’entraînement. Les nouvelles cosses à dégagement rapide devraient faciliter le remplacement des sangles, ce qui est pratique car il y aura un tas de sangles officielles à choisir au lancement, y compris des bracelets à maillons métalliques et des bandes de tissu. Il jouera également bien avec les bandes tierces qui utilisent des cosses standard de 20 mm.

C’est la première smartwatch à être lancée avec WearOS 4.0, avec l’interface OneUI 5 Watch de Samsung au sommet. Toutes les fonctionnalités familières des précédentes montres Galaxy sont de retour, y compris Samsung Wallet pour les paiements sans contact, un obturateur à distance pour l’appareil photo de votre smartphone Samsung et l’accès au Google Play Store pour les applications tierces. L’application Find My Phone dispose désormais d’une vue cartographique en direct, pour faciliter le suivi d’un mobile manquant.

Les nouveaux ajouts de suivi de la santé incluent des zones de fréquence cardiaque personnalisées pour les entraînements réguliers, un mode de course sur piste et une fonction d’entraînement personnalisée. Des informations détaillées sur le sommeil suivront l’oxygène sanguin et la température de la peau, enregistreront tout ronflement et fourniront un coaching de sommeil pour vous aider à capter plus de 40 clins d’œil chaque nuit. Il enregistrera également l’ECG, la fréquence cardiaque et la pression artérielle, détectera les chutes et prédira les cycles menstruels.

En termes de fonctionnalités, vous ne gagnez rien en optant pour la Watch 6 Classic par rapport à la Watch 6 habituelle. La seule différence est cette lunette rotative, qui fait défiler rapidement les écrans sans avoir à faire glisser votre doigt sur l’écran tactile.

L’alimentation provient d’un tout nouveau processeur Exynos W930. La puce double cœur fonctionne plus rapidement que celle de la Watch 5 d’ancienne génération et dispose de plus de RAM pour démarrer. Il y a aussi 16 Go de stockage intégré et un choix de modèles cellulaires Bluetooth uniquement ou 5G.

La durée de vie de la batterie devrait voir une petite mais bienvenue amélioration par rapport à la plus grande Galaxy Watch 5 de l’année dernière, en partie grâce au processeur plus économe en énergie. La variante 43 mm reçoit une cellule de 300 mAh, tandis que le modèle 47 mm a une batterie de 425 mAh. Samsung estime que jusqu’à 30 heures avec l’affichage toujours allumé devraient être faisables, ou 40 heures avec celui-ci éteint.

La Galaxy Watch 6 Classic sera mise en vente aux côtés de la Galaxy Watch 6 régulière le 11 août, avec des précommandes ouvertes dès maintenant. Les prix du Classic commenceront à partir de 330 € pour le modèle 43 mm uniquement Bluetooth et grimperont 449,99 € en version Bluetooth uniquement, ou 499,99 € en version 4G.pour la version 47 mm compatible 5G. Samsung continuera à vendre la Galaxy Watch 5 Pro, qui, selon lui, a plus d’attrait pour les athlètes ; il recevra une mise à jour de WearOS 4 dans les mois à venir.