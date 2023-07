Drone DJI Air 3 : deux caméras et une énorme autonomie

DJI a lancé son dernier drone de milieu de gamme et le premier de ses modèles Air à être équipé d’une configuration à double caméra principale.

L’unité de caméra montée sur cardan du DJI Air 3 est désormais livrée avec deux capteurs CMOS 1/1,3 pouces 48 MP : un associé à un objectif grand angle et un associé à un téléobjectif 3x qui peut offrir une portée et une compression supplémentaires sur les prises de vue aériennes – un puissant complément outil créatif qui peut être utilisé pour mieux mettre en valeur un sujet particulier.

Étant donné que les deux caméras du DJI Air 3 utilisent la même taille et la même résolution de capteur, DJI affirme que les résultats d’imagerie seront cohérents, peu importe ce que vous utilisez. La résolution 48 MP signifie également que les utilisateurs pourront recadrer les images sans sacrifier trop de détails, tandis que les caméras ont accès à la vidéo 4K/60 im/s en mode normal, 2,7K/60 im/s en mode vertical 9:16, 4K jusqu’à 100 im/s pour lent – à des fins de mouvement et profils d’image D-Log M et HLG 10 bits pour une plus grande plage dynamique et une plus grande flexibilité d’étalonnage des couleurs après le traitement.

Le DJI Air 3 améliore également le (merveilleux) DJI Air 2S en augmentant la durée de vie de la batterie à 46 minutes (au lieu de 34) et en ajoutant des capteurs de détection d’obstacles latéraux (aux capteurs haut, bas, avant et arrière de l’Air 2S) . Ainsi, non seulement vous obtenez beaucoup de temps de vol, mais vous pouvez être assez confiant que vous n’allez pas écraser l’Air 3 dans quoi que ce soit pendant qu’il est là-haut.

Il propose également O4, la dernière version du système de transmission vidéo de DJI. La société affirme que cela signifie un flux en direct plus stable avec une qualité 1080p/60 im/s et une distance de contrôle (théoriquement, au moins) allant jusqu’à 20 km.

Dans l’Union Européenne, en Islande, en Suisse, en Norvège et au Liechtenstein, l’Air 3 se verra attribuer la classe de drone C1, ce qui signifie qu’il peut légalement voler à proximité de bâtiments et de personnes (mais pas au-dessus de grandes foules ou de personnes « non impliquées »).

Le DJI Air 3 est disponible à la commande dès maintenant, au prix de 1099 € avec un contrôleur DJI RC-N2, 1349 € dans un ensemble Fly More Combo (avec RC-N2, concentrateur de charge de batterie , deux batteries supplémentaires et un sac de transport) ou 1549 € dans un Fly More Combo avec le contrôleur RC 2 plus avancé.

Nous avons un échantillon de test qui se charge au moment où nous écrivons ces lignes. Alors à bientôt pour un examen complet et approfondi de ce DJI Air 3.