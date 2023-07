On a testé le Honor Magic 5 Pro

Les caméras à triple objectif promettent des clichés rapides – et le reste est tout aussi savoureux.

Désolé Honor, mais le Magic 4 Pro de l’année dernière a été un choc. La marque à prix sage était soudainement en concurrence avec les grands – et à plusieurs égards les battait, grâce à un excellent ensemble de caméras et à une recharge incroyablement rapide. Des variétés filaires et sans fil. Le Honor Magic 5 Pro a donc beaucoup à faire.

En 2023, nous avons droit à un style haut de gamme, à des composants internes de haut niveau et un trio de caméras révisé qui ont un sérieux besoin de vitesse. Mais cela arrive alors que la concurrence n’a jamais été aussi chaude, avec de nombreux rivaux allant encore plus haut sur le nombre de pixels de la caméra – ou trouvant de la place à l’intérieur pour d’énormes capteurs de 1 pouce. Honor a-t-il fait assez pour remporter deux succès de suite ?

Design & finition : le verre est toujours plus vert

Traiter le Magic 5 Pro de nouveau sandwich de verre et de métal serait une insulte à l’équipe de conception d’Honor. Oui, il a les bords d’écran incurvés que nous avons déjà vus à maintes reprises cette année, mais l’aluminium poli et la finition givrée de notre combiné Meadow Green ont l’air bien haut de gamme. Le cadre central est également plus plat que certains rivaux, ce qui donne à votre main quelque chose de substantiel à saisir.

La bosse de la caméra arrière «œil de muse» est la plus grande amélioration visuelle par rapport à la génération précédente. Le module circulaire géant contenant les lentilles est maintenant assorti à la couleur du téléphone, et le verre se lève pour le rencontrer.

Bien que vous puissiez en choisir un dans une couleur noire plus subtile, il a une finition plus brillante qui capte un peu trop facilement les empreintes digitales. Le verre texturé de la version verte est beaucoup plus facile à nettoyer. Quoi qu’il en soit, vous envisagez un combiné classé IP68 qui peut survivre à un plongeon ou deux. Cependant, il n’y a rien sur la protection contre les chocs ou les chutes, étant donné l’absence de Gorilla Glass. Honor dit que le téléphone a passé ses propres tests internes, mais nous serions enclins à lui adjoindre un étui et un protecteur d’écran dès que possible.

Vous avez le choix entre le déverrouillage des empreintes digitales à l’aide du capteur intégré à l’écran ou la reconnaissance faciale via la caméra selfie à double largeur. Ce dernier est suffisamment sécurisé pour être utilisé comme sécurité biométrique pour les applications bancaires et autres. Les deux vous reconnaissent rapidement et ignorent l’écran de verrouillage.

Qu’il n’y ait pas de port casque 3,5 mm ne sera guère une surprise – mais le blaster IR en haut pourrait le faire. Il est facilement programmé à l’aide de l’application Smart Remote d’Honor pour contrôler des gadgets comme votre téléviseur ou votre climatiseur.

Écran et son : à jour

Avec des lunettes fines et des bords subtilement incurvés, l’AMOLED 6,81 pouces du Magic 5 Pro est agréable à regarder avant même de l’allumer. Une fois que vous l’avez fait, vous avez droit à une dalle de résolution 2838 × 1312 ultra-précise qui utilise la technologie LTPO pour une douceur de 120 Hz sans la décharge de batterie qui l’accompagne. Cependant, il avait tendance à privilégier 60 Hz dans la plupart des applications tierces et 90 Hz sur l’écran d’accueil en mode dynamique. Nous avons choisi de forcer 120 Hz tout le temps.

Il s’agit d’un écran correctement lumineux, dépassant généralement 1300 nits en utilisation régulière, mais capable d’atteindre un pic de 1800 nits pour donner correctement aux vidéos HDR un bon coup de poing. Même un soleil éclatant ne vous posera aucun problème pour voir ce qui est à l’écran. Les angles de vision étaient également excellents.

Honor est particulièrement fier de son nouveau mode nuit circadien, qui réduit de plus en plus la lumière bleue pour correspondre à vos habitudes de sommeil. Combiné à la gradation rapide du rétroéclairage de 2160 Hz, vous ne devriez pas voir d’écran scintiller une fois que vous vous couchez et réduisez la luminosité de l’écran. Nous ne pouvons pas dire que nous avons remarqué un changement significatif dans notre capacité à faire la sieste, mais l’organisme de test TUV Rhineland lui a décerné un prix favorable au rythme circadien – le premier du genre, rien de moins.

Les haut-parleurs stéréo du Magic 5 Pro sont parfaits pour rattraper vos abonnements YouTube sans vous précipiter pour une paire d’écouteurs. Il existe un bon équilibre entre le haut-parleur principal à déclenchement vers le bas et le haut-parleur de l’écouteur supérieur, qui se déclenche à la fois vers le haut et vers l’avant. Ils deviennent suffisamment forts, les voix sont suffisamment claires et il y a une quantité raisonnable de basses pour un téléphone.

Caméras : donnez le ton

Alors que le reste du monde des téléphones haut de gamme semble obsédé par le nombre de pixels (voir le Galaxy S23 Ultra 200 MP de Samsung) et la taille du capteur (voir le Xiaomi 13 Pro, l’Oppo Find X6 Pro ou le Vivo X90 Pro), Honor a fait de la vitesse une priorité pour ses appareils photo. Non pas que le Magic 5 Pro manque particulièrement sur le plan matériel : il y a ici un trio de capteur arrière de 50 MP.

L’objectif principal a un capteur assez grand de 1/1,12 pouces pour capturer beaucoup de lumière ; cela ne correspond peut-être pas tout à fait à ses rivaux 1 pouce, mais une large ouverture f / 1,6 aide à combler l’écart et à créer beaucoup de bokeh naturel pour les gros plans. Honor l’a également traité avec une stabilisation optique de l’image pour réduire le bougé de l’appareil photo et la mise au point automatique assistée par laser.

Ensuite, il y a un capteur ultra large de 122 degrés qui peut également servir de tireur macro, avec une distance de mise au point impressionnante de 2,5 cm et un téléobjectif périscope à zoom 3,5x. Cela donne un avantage de grossissement par rapport aux rivaux qui se contentent d’appareils photo 2x, et il peut gérer un zoom numérique jusqu’à 100x comme le Galaxy S23 Ultra plus cher.



Quel que soit l’objectif que vous utilisez, les couleurs sont merveilleusement vibrantes et agréables à l’œil, même si cela peut signifier que les teintes sont un peu plus percutantes qu’elles ne le seraient dans la vraie vie. Seuls les tenants de la précision totale ressentiront le besoin de se plaindre. Les détails fins sont fantastiques, la netteté est maîtrisée et le bruit de l’image est presque entièrement absent sous un bon éclairage. Tout est largement cohérent sur les trois caméras. Nous avons repéré une netteté plus agressive et une plage dynamique étroite sur l’ultra large, mais il n’y a pas grand-chose dedans.



L’algorithme sur mesure “Falcon capture” facilite-t-il la capture de sujets en mouvement rapide ? Oui et non. Le mélange de détection de sujet et d’optimisations logicielles nous a aidés à obtenir quelques clichés plus utilisables de notre chat (qui refuse de rester immobile pour les photos), mais vous devez toujours diriger votre sujet si vous voulez des photos parfaitement nettes. La fonction de capture des hautes lumières n’a pas toujours choisi le moment voulu, et il n’y a aucun moyen de choisir une autre image comme un mode rafale traditionnel.

En extrayant les informations d’image de plusieurs caméras, le Magic 5 Pro produit d’excellents zooms jusqu’à 3,5x, sans perte de qualité notable. La netteté et la plage dynamique prennent un coup entre 5 et 10x, donc bien que les résultats soient toujours très propres, ils ne sont pas en mesure d’égaler la polyvalence du Galaxy S23 Ultra. Il fera 100x lorsqu’on lui demandera, mais les résultats ne donneront sans surprise rien à un zoom DSLR. 20-30x est à peu près le maximum que nous voudrions utiliser.

Le HDR est désormais intégré au mode principal de l’application appareil photo, plutôt que d’être enterré dans un menu séparé. En effet, un nouveau système de traitement utilise des images d’étalonnage du contraste et de la luminosité ainsi que des expositions multiples, pour fournir automatiquement des prises de vue plus percutantes. il fait un travail fantastique, capturant à la fois les hautes lumières et les ombres sombres. La mesure à l’échelle de la scène empêche en grande partie l’écrêtage, mais peut sous-exposer lors de la prise de vue contre un fort contre-jour – vous voudrez passer en mode Pro et son option de mesure spot pour les sujets plus délicats.

Les performances en basse lumière sont tout aussi excellentes, avec des couleurs naturelles et de nombreux détails résolus. L’appareil photo principal vole la vedette, mais l’objectif périscope offre également une très bonne performance. L’ultra large traîne derrière, s’appuyant davantage sur les expositions multiples du mode nuit car il n’a pas d’OIS.

Le Xiaomi 13 Pro et le Samsung Galaxy S23 Ultra restent nos meilleurs choix pour la photographie dans le monde Android, mais ils coûtent tous deux beaucoup plus cher que le Magic5 Pro. L’iPhone 14 Plus et le Galaxy S23 + sont des rivaux plus proches, et à bien des égards, c’est l’honneur qui mène la charge, bien que le Google Pixel 7 Pro reste le champion de la valeur en ce qui concerne les téléphones phares.

Ce n’est pas un téléphone pour les cinéastes passionnés, cependant. La caméra principale enregistre en 4K à 60 im/s avec une plage dynamique standard en mode vidéo normal, avec un zoom numérique jusqu’à 10x. Le mode Film plus avancé prend en charge l’enregistrement HDR à 4K, mais uniquement à 30 im/s, et est limité au zoom 2x. La qualité vidéo ne peut pas correspondre à des rivaux plus chers, qui peuvent également enregistrer à l’aide de l’objectif ultra large ; Honor a désactivé ce capteur pour tous les modes vidéo.

Performances et logiciel : pas de risques

Avec un Snapdragon 8 Gen 2 et 12 Go de RAM à bord, il n’est pas surprenant que le Magic 5 Pro se sente particulièrement rapide en utilisation générale. Les applications s’ouvrent en un éclair, le multitâche est fluide et aucun site Web riche en médias ne peut ralentir le téléphone. Il suit facilement le rythme des meilleurs que 2023 nous ait montrés jusqu’à présent, avec seulement des différences mineures dans les résultats de référence. Un très généreux 512 Go de stockage intégré sera plus que suffisant pour la plupart également.

Tout comme nous l’avons vu sur des combinés rivaux utilisant la même puce, il y a plus qu’assez de grognement GPU ici pour exécuter les titres Android les plus exigeants avec leurs paramètres de détail les plus élevés. Un refroidissement limité et un profil de performances plutôt réservé signifient qu’il ne peut pas offrir la cohérence d’un téléphone de jeu comme l’Asus ROG Phone 7 Ultimate, mais vous pouvez toujours profiter du taux de rafraîchissement de 120 Hz dans les titres pris en charge.

Le téléphone exécute la dernière version de MagicOS d’Honor, sur Android 13. C’est un skin plus rationalisé qu’auparavant, avec des icônes plus plates, plus de widgets et de grands dossiers pour une meilleure personnalisation de l’écran d’accueil. Nous obtenons toujours les principales vibrations Huawei de la disposition générale, ce qui n’est pas une énorme surprise étant donné que les entreprises ne se sont séparées que récemment, mais c’est toujours un jeu d’enfant de naviguer. Un magasin d’applications Honor sur mesure semble redondant sur les téléphones vendus en Occident étant donné qu’ils ont le Google Play Store, mais une poignée d’applications de marque propre à part, le Magic 5 Pro était rafraîchissant et exempt de bloatware.

Autonomie : champion de l’endurance

La plupart des produits phares de 2023 dotés d’un processeur Snapdragon 8 Gen 2 sont capables de fournir confortablement une journée complète de jus, et le Honor Magic5 Pro ne fait pas exception. Sa cellule de 5100 mAh fait face à une utilisation quotidienne avec brio, nous emmenant du matin au petit matin sans plonger dans le rouge.

Avec un mélange intensif de lecture vidéo, de jeux et de photographie, ainsi que quelques tâches quotidiennes supplémentaires comme la navigation sur le Web, le défilement social, les e-mails et l’écoute de podcasts, il avait suffisamment de réserve pour passer au lendemain matin sans avoir besoin de se brancher pendant la nuit. Le logiciel de gestion de l’alimentation d’Honor aide vraiment à extraire la dernière goutte de la batterie, en la mettant là-haut avec le OnePlus 11 et nettement devant le Google Pixel 7 Pro.

La charge filaire de 66 W n’est pas aussi rapide que le Magic 4 Pro de l’année dernière, qui dépassait 100 W sur USB-C. Les 50 W qu’il peut gérer sans fil avec le bon Qi Pad sont également un pas significatif derrière son prédécesseur. Gardez à l’esprit que Honor n’inclut plus de bloc d’alimentation dans la boîte, vous devrez donc fournir le vôtre.

Cela dit, avec le bon adaptateur, il peut gérer un ravitaillement complet en un peu plus de 45 minutes. Cela le place derrière les téléphones les plus rapides du moment, mais toujours devant le Galaxy S23 Ultra plus cher – et presque deux fois plus rapide qu’un iPhone 14 Pro Max.

Verdict Honor Magic 5 Pro

Si avec le Magic 4 Pro de l’année dernière, Honor testait la température du marché, le Magic 5 Pro est un boulet de canon balancé en toute confiance. Il a l’air de côtoyer des rivaux plus somptueux, un superbe écran, une autonomie exceptionnelle et une charge très rapide. Ajoutez à cela une démonstration impressionnante de ce trio de caméras arrière et il gagne sa place parmi les meilleurs téléphones haut de gamme d’aujourd’hui.

Il y a quelques ratés, comme les options d’enregistrement vidéo légèrement restrictives et un taux de rafraîchissement adaptatif qui ne tient pas trop à s’adapter. Une légère influence Huawei persiste également sur la conception et les logiciels. Mais ce ne sont que des faiblesses mineures dans ce qui est par ailleurs un polyvalent très capable.

Il n’a peut-être pas le capteur d’appareil photo 1 pouce du Xiaomi 13 Pro, et le Samsung Galaxy S23 Ultra a une interface utilisateur plus nette, mais le Magic5 Pro réduit les deux par une marge équitable – et quiconque regarde un Galaxy S23+ devrait absolument considérer cela comme une alternative.