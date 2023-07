Yamaha dévoile ses nouvelles barres de son SR-B40A et SR-B30A

Yamaha annonce le lancement de ses deux nouvelles barres de son : SR-B40A et SR-B30A. Ces deux nouvelles références améliorent encore l’expérience sonore immersive des divertissements, y compris les films, les jeux vidéo et la musique.



Avec une qualité de son True Sound, ces nouvelles barres de son SR-B40A et SR-B30A sont compatibles Dolby Atmos et bénéficient de haut-parleurs fabriqués avec précision, ainsi que de nouvelles améliorations significatives des fonctions Clear Voice et Bass Extension. La technologie Clear Voice, très appréciée, adopte une nouvelle approche qui améliore le discernement de la parole dans un plus grand nombre de langues qu’auparavant, sans perturber les autres contenus audio, et en apportant des améliorations substantielles à ces fonctions. Yamaha a également amélioré la fonction Bass Extension pour faciliter davantage le réglage des fréquences basses, ce qui permet d’adapter plus étroitement le son au contenu.

En plus des quatre modes sonores récemment mis à jour, qui permettent à l’utilisateur de sélectionner un champ sonore optimal par contenu, la SR-B40A dispose d’une réponse en basse fréquence étonnamment riche – grâce au caisson de basse sans fil inclus – offrant plus de puissance et de présence, en particulier lors des live en direct. La connexion HDMI prend en charge les dernières implémentations eARC et CEC, permettant la connexion et le contrôle de la télévision avec un seul câble, tandis qu’une fonction complète de contrôle de la tonalité est incluse pour régler avec précision la qualité sonore souhaitée. Les fonctions de contrôle sont complétées par une application gratuite dédiée pour les appareils intelligents.

Yamaha SR-B40A, 499 € – SR-B30A : 349 €