Des lunettes signées Moncler x Salehe Bembury

Née d’une appréciation commune de l’héritage du plein air, la collection Moncler x Salehe Bembury apporte une touche humaine au luxe, avec une collection de plein air redéfinie qui explore forme et

utilité.

L’évolution de Moncler Genius en tant que plate-forme de co-création entre des univers créatifs variés se poursuit avec Moncler x Salehe Bembury. Ce partenariat pousse la collaboration dans des territoires de création inexplorés, ouvrant la voie à la première collection de prêt-à-porter du créateur de baskets Salehe Bembury, ainsi qu’aux chaussures, accessoires et lunettes.



Cette vision révolutionne le cadre carré classique, le transformant en un chef-d’œuvre de design contemporain entre noir et orange. Le style co-créé est typiquement Bembury, créant une silhouette douce et invitante avec un revêtement en tissu rembourré qui façonne le devant et les tempes. La monture est livrée avec une pochette à lunettes rembourrée ornée de l’emblématique couette Moncler.