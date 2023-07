Wizap, des lampes UV anti-moustiques pour un été sans piqures

Développeur de solutions innovantes pour lutter contre les moustiques de manière efficace et esthétique, Wizap a conçu toute une gamme de lampes anti-moustiques à la fois design, écologiques et sans fil parmi lesquels Wizap Cage 360° et Wizap Thor 360° : deux produits qui proposent en plus un leurre qui imite l’émanation de CO2 expiré par l’homme pour encore plus d’efficacité. De quoi profiter de son intérieur et extérieur tout l’été, sans piqûres ni démangeaisons !

Wizap Cage 360° intègre une lampe ultraviolette de 350/395nm qui attire les insectes volants, l’insecte est ensuite aspiré grâce à une forte ventilation agissant comme un vortex pour être tué instantanément grâce à la grille électrique 360° intérieure. Pour les moustiques les plus téméraires qui ne sont pas grillés, ils seront aspirés dans le tube central pour finir piégés en bas dans le réceptacle. Bien plus encore, Wizap Cage 360° est doté également d’un leurre imitant l’émanation de CO2 expiré par un humain lors du processus de respiration. Ce leurre permet d’attirer encore plus facilement les moustiques.

Wizap Thor intègre une lampe ultraviolette 360°, 8,5 watts, qui attire tous les insectes volants. Son ventilateur haute fréquence aspire alors rapidement le moustique, l’insecte est ensuite tué instantanément à l’aide d’une grille électrique intérieure de 800V. Comme Wizap Cage 360°, Wizap Thor propose un appât (d’une durée d’environ 30 jours) pour plus d’efficacité. L’appât imite l’émanation de CO2 expiré par l’homme, attirant ainsi les moustiques de manière plus efficace. Il attire toutes sortes de moustiques grâce à son odeur anthropomorphe.