Beats by Dre annonce la sortie du Beats Studio Pro

Beats a annoncé ce jour la sortie du Beats Studio Pro, nouvelle génération de son casque circum-auriculaire emblématique. Nouveaux composants améliorés, coussinets en cuir UltraPlush, le Beats Studio Pro offre un son plus fidèle que jamais, les modes Transparence et Réduction active du bruit entièrement adaptative, l’Audio spatial personnalisé avec suivi dynamique des mouvements de la tête1, jusqu’à 40 heures d’autonomie2, l’audio au format Lossless via USB-C3, ainsi que des performances d’appel optimisées.

Le casque Beats Studio Pro est disponible à l’achat dès aujourd’hui et proposé dans quatre coloris (Noir, Moka, Bleu nuit et Sable) au prix de 399,95 € sur le site apple.com. Il sera également en vente dans les boutiques Apple Store.

« Beats a établi son héritage culturel avec la sortie du premier casque Studio en 2008. Nous avons optimisé le design et retravaillé notre produit pour présenter le Beats Studio Pro, notre casque circumauriculaire le plus impressionnant à ce jour », explique Oliver Schusser, vice-président de Beats et Apple Music. « Le Studio Pro répond aux exigences de qualité premium de notre marque, à savoir reproduire fidèlement la musique des artistes, et s’inscrit dans la lignée de ses prédécesseurs. »

« Quand Beats m’a sollicité pour créer un nouveau design pour son casque Studio Pro, j’ai choisi de conserver l’âme du produit tout en lui offrant un look plus sophistiqué, en phase avec les avancées technologiques dont il a bénéficié », raconte Samuel Ross, principal consultant en design chez Beats. « Au final, ce nouveau casque allie à la perfection design, créativité et technologies. »

Fabriqués en cuir sans couture, les tout nouveaux coussinets circumauriculaires UltraPlush sont ultra résistants et assurent un confort optimal toute la journée. Les glissières en métal haut de gamme permettent d’ajuster facilement le casque selon les besoins.



La plateforme acoustique personnalisée de Beats offre une expérience d’écoute immersive. Les transducteurs de 40 mm ont été conçus sur mesure pour optimiser la clarté du son et éliminer la distorsion au maximum, même lorsque le volume est élevé. Vous profitez ainsi d’une fidélité audio jusqu’à 80 % supérieure à celle des modèles précédents. Le processeur numérique intégré optimise la réponse en fréquence finale et offre un son puissant et équilibré qui transcrit toutes les nuances.D’une simple pression sur un bouton, vous pouvez choisir entre deux modes d’écoute dynamiques qui vous isolent des bruits ambiants ou les intègrent à votre expérience. La réduction active du bruit entièrement adaptative surveille en temps réel les bruits qui vous entoure, puis crée un filtre précis pour les bloquer. Basculez en mode Transparence facilement pour intégrer les sons environnants à votre musique afin de rester attentif au monde qui vous entoure.