Dadju ambassadeur français du casque audio Dyson Zone

Avec l’arrivée en France du casque audio Dyson Zone, Dyson annonce officiellement son ambassadeur français qui incarnera cette nouvelle technologie En mars dernier, Dyson révélait au monde entier l’arrivée du Dyson Zone, annonçant ainsi l’ouverture d’une toute nouvelle catégorie, celle de l’audio. Après plus de cinq années de Recherche et de Développement, le casque audio Dyson Zone est désormais disponible depuis le 1er Juin en France.

En dévoilant le lancement de la nouvelle catégorie Audio, Dyson s’associe au célèbre artiste Dadju. Chanteur, auteur-compositeur et interprète français, Dadju a su conquérir de nombreux fans à travers le monde : « J’utilise le casque audio Dyson Zone dans mon quotidien. En tant qu’auteur-compositeur et chanteur, j’accorde une importance toute particulière à la qualité du son et au fait d’avoir un appareil ultra performant. J’aime aussi l’idée de pouvoir m’isoler quand j’écoute ou compose des sons ou avant un concert. Je suis très fier d’être l’ambassadeur de la première innovation audio créée par Dyson ».

Offrant une expérience d’écoute pure et immersive, le Dyson Zone™ propose jusqu’à 50 heures d’écoute, avec une distorsion ultra-faible, une réduction avancée du bruit active et une reproduction audio fidèle sur tout le spectre sonore. Rechargé à 100% en 3 heures, le casque audio offre une réduction avancée du bruit active et une reproduction audio fidèle sur tout le spectre audible. Au total, le Dyson Zone est équipé de 11 microphones dont 8 d’entre eux sont utilisés pour réduire les nuisances sonores jusqu’à 38dB et surveiller les sons environnants 384 000 fois par seconde.

Pour offrir un son fidèle avec un spectre sonore complet, le Dyson Zone reproduit automatiquement des fréquences allant de 6Hz à 21kHz afin de garantir que chaque note ou mot soit bien audible. Une gamme de fréquences aussi large est due à l’ingénierie du système électroacoustique et aux composants de base : les haut-parleurs en néodyme de 40 mm et 16 ohms sont au centre du système audio.

Enfin, le haut-parleur et l’électronique, le système mécanique, les matériaux et l’acoustique ont été́ soigneusement conçus afin de minimiser la distorsion. La sortie du haut-parleur est ensuite égalisée par un traitement intelligent du signal 48 000 fois par seconde qui, combiné à l’élimination du bruit, neutralise la distorsion harmonique à des niveaux inaudibles sur toute la gamme de fréquences (0,08 % à 94 dB à 1 kHz).