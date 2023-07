Essai : Pourquoi il faut acheter une Alpine A110 de toute urgence !

Alpine est sans conteste l’une des plus prestigieuses marques françaises encore en activité. A l’aune de lendemains qui vont résonner en mode « tout électrique », il est urgent de se faire plaisir avec ce joyau de l’automobile qu’est l’A110. Voici pourquoi… Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Vous avez entendu parler de la future Alpine A290 ß ? Sympa, non ? En réalité, et comme dans le cas des R5 Alpine des années 80, ce sera une déclinaison sportive de la future Renault 5 électrique que la marque au losange nous promet pour l’an prochain. Soutenu par un intense programme en compétition (Endurance et Formule 1), Alpine est censé ainsi se développer (on entend parler de cabriolet, de sportive à 4 places…) mais il est évident que l’avenir sera aussi électrique. Or, on peut aimer les bébés phoques, avoir envie de sauver la planète sans pour autant renoncer à utiliser, avec parcimonie, son auto thermique, surtout quand elle est aussi réussie qu’une A110.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Par rapport aux premières versions, les A110 d’aujourd’hui se déclinent autour de deux moteurs et de trois châssis. Le moteur « de base », le 1.8 dérivé de celui de la Megane RS développant ici 252 chevaux, est reconduit. La nouveauté tient dans une version plus puissante, qui ne fait plus 292 chevaux comme par le passé, mais 300 chevaux, tandis que le couple est passé de 320 à 340 Nm. Le 0 à 100 est toujours bouclé en 4,2 secondes, mais l’agrément de conduite progresse encore un peu. Si vous aimez les versions plus radicales, le châssis de la S, voire celui de la R, avec ses suspensions réglables, son capot en carbone et son kit aérodynamique, sont faites pour vous. Mais attention, pour les apprécier pleinement, il faudra faire du circuit, alors que dans les versions standard et GT, cette belle sportive vous fait vivre la route autrement !

Et au volant, ça donne quoi ?

On ne dira jamais, en ces temps d’écologie punitive, les mérites d’une auto légère. Non seulement, c’est le gage d’une belle efficience énergétique (en conduite normale, sur route secondaire, l’A110 se contente de 7 l/100), mais surtout, le plaisir de conduite et la connexion avec la route restent des valeurs cardinales ! Ça nous change des SUV hybrides qui dépassent les 2 tonnes et qui sont totalement aseptisés. Là, on fait corps avec une auto légère, vive, agile, communicative, bref, c’est un vrai plaisir d’être au volant, même si les espaces de rangements pourraient être plus nombreux et plus pratiques. Peu importe, l’essentiel est ailleurs. L’A 110 GT est docile au quotidien, avec sa boîte automatique à 7 rapports, et se réveille à la demande (le turbo commence à souffler vers 2500 tr/min) pour rappeler ô combien tenir un volant peut être jouissif (ce ne sera bientôt plus le cas, profitez-en !). Grâce au châssis standard, au confort de suspension étonnement souple pour une auto à vocation sportive, l’A 110 GT permet d’avaler des kilomètres, sans courbatures, bien calé dans des sièges en cuir confortables. Elle se révèle être un daily parfait, une bonne routière et une sportive affutée ! Des défauts ? Avant d’arriver sur ce point, saluons les progrès de l’info-divertissement, désormais compatible Apple CarPlay ; par contre, dommage que la sono Focal ne soit pas si fantastique que cela…

Son point fort ?

Légèreté, polyvalence, confort, facilité : l’A110 sublime le concept originel des années 70 avec cette auto bien née et étonnamment capable ! La marque de Dieppe, pas à court d’imagination, la rend encore plus désirable avec une offre assez large : si la GT a notre préférence (la finition soignée, ainsi que le concept « gros moteur » + châssis souple en font un excellent mix), les versions S et R ajoutent une dose d’exclusivité. Et que dire des séries spéciales Enstone, Le Mans, San Remo ou encore Tour de Corse 75, qui en font une auto exclusive ? A moins que vous ne préfériez passer par le programme de personnalisation pour l’acquérir dans une teinte subtile et délicate : vert, orange, jaune, une Alpine, ça doit être coloré, non ?

Le verdict de Stuff

Quand vous en serez à siroter votre quatrième café, adossé à une borne de recharge électrique qui ne débite pas la charge annoncée ( !), et que vous verrez passer l’une de ces Alpine A110, vous réaliserez à quel point ce fut une erreur de ne pas en avoir une ! Mais il n’est pas trop tard, non ?

Les chiffres clé

Moteur 4 cylindres en ligne, 1798 cm3, turbo

Puissance : 300 ch à 6400 tr/mn

Couple : 340 Nm à 2000 tr/mn

Boîte de vitesses : automatique à double embrayage, 7 rapports

Poids : 1119 kilos

Vitesse maxi : 250 km/h

0 à 100 km/h : 4,2 secondes

Conso officielle / de l’essai : 6,8 l/100 / 7,9 l/100

Prix : gamme à partir de 62500 €, version GT d’essai à partir de 72500 €