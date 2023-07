Le Motorola Razr 40 Ultra se la joue Barbie

Alors que l’attente atteint son paroxysme pour la sortie du film “Barbie”, Motorola est également sous les projecteurs avec son tout dernier chef-d’œuvre technologique : le Razr 40 Ultra dans sa version Pantone Viva Magenta. Ce smartphone d’exception, véritable incarnation du glamour et de la performance, s’annonce comme le compagnon incontournable pour suivre Barbie dans ses aventures les plus palpitantes.

Le Razr 40 Ultra transcende les limites du simple smartphone pour devenir le parfait

complice d’une vie trépidante. Son écran externe, astucieusement conçu, offre un

accès instantané aux notifications, tandis que son écran déplié plonge les utilisateurs

dans une immersion totale au cœur du monde numérique.

Parce que chaque moment compte, la caméra du Razr 40 Ultra permet de capturer

des souvenirs mémorables avec une qualité exceptionnelle. Que ce soit pour des

selfies époustouflants ou des clichés en groupe, ce smartphone révolutionnaire est

équipé d’un système de caméra avancé qui garantit des résultats parfaits à chaque

prise. L’écran externe de 3,6 pouces ajoute une touche de magie à ces moments grâce

à sa polyvalence incomparable. Les utilisateurs peuvent prévisualiser leurs selfies et

exploiter toutes les fonctions de l’appareil photo sans ouvrir le téléphone, facilitant

ainsi leur créativité et leur capacité à capturer l’instant parfait. Les fonctionnalités

avancées telles que le mode double prévisualisation permettent à un ami de vérifier

la pose sur l’écran externe, tandis que l’objectif ultra-large de l’appareil photo arrière

assure une inclusion parfaite de tous les personnages dans le cadre. De plus, le grand

écran peut même être utilisé comme le miroir de Barbie, afin d’ajuster son maquillage

avec style, faisant du Razr 40 Ultra le compagnon indispensable du quotidien.

De même, Barbie et Ken seront ravis d’apprendre que, grâce à la fonctionnalité Photo

Booth, ils pourront s’amuser à lancer une séquence automatique de quatre photos

distinctes, laissant trois secondes entre chaque cliché pour se préparer et se mettre

en scène. Une manière ludique et créative d’immortaliser leurs aventures de manière

unique et originale.

Le Motorola Razr 40 Ultra Viva Magenta s’inscrit parfaitement dans les tendances les

plus en vogue. Sa teinte unique et éblouissante, fruit d’une collaboration avec le

cabinet Pantone, incarne à la fois le style et la passion, reflétant ainsi l’esprit

authentique de Barbie.

Le Motorola Razr 40 Ultra Viva Magenta est d’ores et déjà disponible au prix public

conseillé de 1 199 €. Il est livré dans un packaging éco responsable et olfactif afin

d’améliorer l’expérience de l’utilisateur. Celui-ci comporte une coque de protection

transparente et un chargeur filaire de 33 W.