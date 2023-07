On a testé l’Apple MacBook Air 15 pouces (M2, 2023)

Attendu depuis longtemps mais bienvenu, le MacBook Air 15 pouces d’Apple en fait-il assez pour impressionner ?

Le MacBook Air 15 pouces était l’un des lancements attendus du dernier événement d’Apple, mais c’est néanmoins un développement agréable – nous sommes de grands fans de la version 13 pouces. Mais ainsi, cet ordinateur portable premium 15 pouces n’a pas de ventilateur pour le refroidissement (Il est refroidi passivement) Cette version plus grande devrait donc améliorer l’original. Découvrons si c’est le cas dans notre examen du MacBook Air 15 pouces.

En plus du MacBook Air 13 pouces et des propres séries MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces d’Apple, ce Mac est également en concurrence sur les enjeux minces et légers avec Gram de LG, la gamme Zenbook d’Asus et la gamme Spectre de HP parmi beaucoup d’autres, bien qu’une comparaison facile soit également faite avec l’excellent XPS 15 de Dell.

Le Air 15 pouces est disponible en deux versions différentes, mais la seule différence est la quantité de stockage que vous obtenez par défaut. Les deux offrent la puce M2 d’Apple avec un processeur à 8 cœurs et des graphiques à 10 cœurs plus 8 Go de mémoire. Il existe une version SSD de 256 Go pour 1299 $ et une version de 512 Go pour 1499 $.

Vous pouvez mettre à niveau le stockage à 1 To ou 2 To et jusqu’à 24 Go de mémoire lors de la commande, mais comme d’habitude, ces mises à niveau ont un coût important. Maximiser le stockage et la mémoire vous coûtera 1000 $ supplémentaires – il devient très facile d’augmenter considérablement le coût des ordinateurs portables Apple de nos jours. Notre modèle d’examen était la version 512 Go, mise à niveau avec 16 Go de RAM.

Comme le MacBook Air 2022, cette version 15 pouces est trop chère pour être qualifiée d’entrée de gamme et c’est exactement pourquoi Apple a conservé l’ancien MacBook Air M1 dans sa gamme. Ce modèle reste extrêmement performant.

Design

La conception ce cette machine est inchangée par rapport à la version 13 pouces, à l’exception de la taille – l’ancienne version M1 a été remplacée par la refonte de l’année dernière. Il n’y a encore que deux ports USB 4/Thunderbolt USB-C, reliés par un port de chargement MagSafe. Et l’autre côté contient une prise audio 3,5 mm. Vous voulez plus de ports ? Apple dirait que vous devez acheter un MacBook Pro, mais si vous êtes comme nous, vous voudrez connecter le MacBook Air à une station d’accueil pour un travail de bureau.

Alors que la version 13 pouces semble bien compacte, ce n’est évidemment pas le cas ici; les choses semblent un peu surdimensionnées même s’il n’est que 4 cm plus long et un peu plus de 2 cm plus profond. Peut-être que ce modèle n’est tout simplement pas ce à quoi vous pensez quand vous pensez à l’Air. Et c’est toujours un ordinateur portable extrêmement fin ici à 11,5 mm (à peine 0,2 mm d’épaisseur de plus que le 13 pouces Air).

Une grande partie de la perception de la taille est probablement due à l’espace supplémentaire sur les côtés du clavier – alors que le MacBook Pro a des haut-parleurs de chaque côté de son clavier, c’est juste une étendue d’aluminium sur le 15 pouces Air et le clavier – qui est le même que le 13 pouces complet avec Touch ID – semble presque un peu perdu au milieu de celui-ci. Le clavier est excellent comme il l’a été depuis qu’Apple est sorti de l’ère désastreuse du clavier papillon dont Apple propose toujours de remplacer les versions.

Apple a choisi un écran de 15,3 pouces pour l’Air, qui diffère de nombreux ordinateurs portables de 15,6 pouces comme le Dell XPS 15 qui ont un écran de 15,6 pouces, mais Apple a probablement essayé de rester du bon côté de la ligne délicate entre la taille de l’écran et en gros. Cet ordinateur portable pèse un peu plus de 1,5 kg, soit environ 300 g de plus que le 13 pouces Air.

L’écran a un nombre de pixels de 2880 sur 1864 avec une luminosité de 500 nits. C’est un peu en dessous du nombre de 3456 par 2234 pixels du MacBook Pro 16 pouces, mais confortablement plus que la note de 2560 par 1664 pixels du 13 pouces Air. La gamme complète de couleurs P3 ainsi que la technologie True Tone d’Apple sont prises en charge. ProMotion 120 Hz reste une fonctionnalité exclusive au MacBook Pro.

Encore une fois, l’encoche apparaît à l’écran, ce que nous remarquons de moins en moins au fur et à mesure que nous l’utilisons, mais il est parfois ennuyeux de voir comment certains menus sont placés à droite de l’encoche et les sépare ainsi des autres menus de l’application. Comme nous l’avons mentionné lors de l’examen du dernier MacBook Pro, le Mac a désespérément besoin de Face ID de l’iPhone et de l’iPad Pro et il est tout à fait remarquable que cela n’ait pas encore été activé. Comme il a besoin d’une caméra de profondeur, il ne fonctionnera probablement pas avec les Mac existants lorsqu’il sera finalement introduit.

Une fois de plus, l’Air est disponible en quatre teintes plutôt – starlight (c’est ce que nous avons ici) ainsi que minuit et l’argent et le gris sidéral plus traditionnels.

Caractéristiques et performances

En termes de performances, la M2 est une puce extrêmement performante et vous constaterez que vous la taxez rarement. Sous des charges plus élevées, l’ordinateur portable chauffe un peu, mais il est loin des MacBooks Intel brûlants du début des années 2010. Comme nous l’avons mentionné, il n’y a pas de ventilateur à l’intérieur de l’Air, mais cela importe rarement et les performances de la gamme Air font désormais du Pro un luxe complet pour quiconque ne fait pas le niveau de travail requis d’un éditeur vidéo ou d’un développeur de jeux. Cependant, nous vous recommandons de passer à 16 Go de RAM – 8 Go suffisent ces jours-ci. Il convient de noter que la puce M2 ne pilotera qu’un seul écran externe, vous devez donc passer à Pro si vous le souhaitez.

La puce M2 est très efficace et vous pouvez facilement tenir une journée de travail. Mais lorsque cette version de l’Air a été annoncée, l’autonomie annoncée de 15 à 18 heures semblait un peu décevante. Les résultats sont généralement inférieurs lors des tests et cela est confirmé par notre durée de vie de la batterie similaire d’environ 12 à 14 heures, ce qui n’est pas meilleur que le 13 pouces Air. Nous nous attendions à quelques heures supplémentaires d’un ordinateur portable plus grand et nous sommes surpris que le 15 pouces Air n’offre pas un peu plus. Vraisemblablement, cela aurait poussé le poids de l’Air à des niveaux moins acceptables.

Un domaine où l’Air diffère en termes de fiche technique par rapport au 13 pouces Air est en termes de qualité sonore. Semblable au MacBook Pro, il existe un réseau de six haut-parleurs, offrant une qualité sonore légèrement meilleure. Cependant, malgré le matériel similaire, nous préférons le son du récent MacBook Pro – il semble plus puissant et plus équilibré. Depuis les airs, on a toujours l’impression que le son provient d’un ordinateur portable.

Encore une fois, il y a à bord la caméra FaceTime Full HD désormais standard d’Apple – l’époque où les MacBook avaient des webcams embarrassantes est révolue. Par coïncidence, le MacBook Air 15 pouces est livré en standard avec un chargeur double USB-C de 35 W, mais nous pensons que cela vaut la peine d’en changer lors de la commande de l’adaptateur USB-C de 70 W (port unique). Bien sûr, il est pratique de charger plus d’appareils, mais nous préférons charger l’Air plus rapidement et utiliser l’un des ports Thunderbolt pour charger un appareil supplémentaire.

Verdict MacBook Air

Le MacBook Air 15 pouces est un bon achat si vous voulez un Mac plus grand mais que vous n’avez pas besoin de la puissance du MacBook Pro 16 pouces. Il semble plutôt étrange qu’Apple n’en ait pas fait auparavant et bien que nous ne saurons jamais pourquoi, nous savons que les ordinateurs portables de 15 pouces et plus dominent la majeure partie du marché des ordinateurs portables.

Avec une récente baisse de la demande d’ordinateurs portables en général, il est logique qu’Apple offre aux utilisateurs une autre option qui s’intègre parfaitement entre le 13 pouces Air – que nous avons décrit comme la nouvelle référence – et la gamme Pro. Tout comme avec le 13 pouces, c’est un excellent ordinateur portable que vous ne regretterez pas d’avoir acheté et qui vaut la dépense supplémentaire si vous avez besoin d’un écran plus grand.

Note : 5/5

Le meilleur devient plus grand – mais à moins que vous n’ayez vraiment besoin de l’espace supplémentaire, le 13 pouces est un bien meilleur achat, et beaucoup plus portable.